كيف غير بوجبا من أسلوبه في تنفيذ ركلات الجزاء؟

دائمًا ما يضع النجم الفرنسي لمسته على كل شيء في أرض الملعب، والأمر نفسه بالنسبة لركلات الجزاء..

عندما يتعلق الأمر بركلات الجزاء في مانشستر يونايتد، فالكلمة الأولى تكون لنجم وسط الفريق بول بوجبا باعتباره الخيار رقم 1 في التسديد.

وبالنظر لبوجبا فقد اكتسب سمعة كبيرة في كل ما يتعلق بأسلوبه في اللعب، وهذا شيء امتد حتى لركلات الجزاء، بأسلوبه أو ما يٌسمى "تكنيك" تنفيذ الركلة.

نجح بوجبا اليوم في إحراز هدفي الفوز لمانشستر يونايتد على وست هام يونايتد من علامة الجزاء ليقود اليونايتد للفوز، لكن تكنيك بوجبا في التنفيذ اليوم بات مختلفًا تمامًا عما سبق.

أسلوب بوجبا القديم في التنفيذ

كان بوجبا يعتمد سابقًا على أسلوب معروف وهو الدخول ببطئ وخطوات كثيرة على الكر قبل التسديد.

ووفقًا لبوجبا نفسه فإن السبب وراء هذا النهج المطول في تنفيذ ركلات الجزاء هو محاولة مغالطة حراس المرمى، وهو أمر من وجهة نظره يُزيد من فرصه في التسجيل.

لكن حين نجح حارس إيفرتون جوردان بيكفورد في أكتوبر الماضي في إنقاذ ركلة جزاء سددها بوجبا جعلت الأخير غير متأكد من فعالية أسلوبه.

وقال بوجبا عقب تلك المباراة "كنت أحاول دائمًا زعزعة ثقة حارس المرمى. لكنني قد أغير الأسلوب لأن ربما الحراس باتوا يعرفونه جيدًا. أهم شيء أن تدخل الكرة المرمى".

كيف غير بوجبا من أسلوبه في التسديد؟

تعرض بوجبا لانتقادات لاذعة من صحف إنجلترا عقب تلك الركلة أمام إيفرتون، فقبل التسديد قام بـ28 خطوة، وهو الرقم الأعلى له هذا الموسم حتى الآن، وقد وصفت صحيفة الديلي ميل أسلوبه بـ"السخيف".

أمام وست هام يونايتد اليوم سجل بوجبا الركلتين بأقل خطوات ليس فقط هذا الموسم بل في كل ركلات الجزاء التي سددها في مسيرته سواءً مع يوفنتوس أو مع مانشستر يونايتد. حيث سدد الركلة الأولى بعد 4 خطوات، وسجل الركلة بعد 5 خطوات فقط، كما يوضح الجدول أدناه.

ركلات الجزاء التي نفذها بوجبا مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي

التاريخ الخصم عدد الخطوات قبل التسديد سجل / أهدر 10 أغسطس ليستر سيتي 19 سجل 19 أغسطس برايتون 8 سجل 2 سبتمبر بيرنلي 20 أهدر 19 سبتمبر يونج بويز 25 سجل 28 أكتوبر إيفرتون 28 أهدر 19 يناير برايتون 12 سجل 29 يناير بيرنلي 10 سجل 9 فبراير فولهام 13 سجل 2 مارس ساوثامبتون 13 أهدر 13 أبريل وست هام 4 سجل 13 أبريل وست هام 5 سجل

تاريخ بوجبا مع ركلات الجزاء

كان أندريا بيرلو رقم 1 في تنفيذ الركلات الجزاء ليوفنتوس خلال فترة وجود بوجبا، لكنه نفذ ركلتين، الأولى سجلها أمام جنوى، والثانية أهدرها أمام أتالانتا.

وعقب انتقاله إلى مانشستر يونايتد كانت أولى ركلة جزاء ينبري لها أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي عام 2016 ونجح في تسجيلها، لكن انتظر حتى عام 2018 ليحصل على فرصة تنفيذ ركلات الجزاء مرة أخرى.

التاريخ الخصم المسابقة سجل / أهدر 20 سبتمبر 2015 جنوى الدوري الإيطالي سجل 25 أكتوبر 2015 أتالانتا الدوري الإيطالي أهدر 20 أكتوبر 2016 فنربخشة الدوري الأوروبي سجل 10 أغسطس 2018 ليستر سيتي الدوري الإنجليزي سجل 19 أغسطس 2018 برايتون الدوري الإنجليزي سجل 2 سبتمبر 2018 بيرنلي الدوري الإنجليزي أهدر 19 سبتمبر 2018 يونج بويز دوري أبطال أوروبا سجل 28 أكتوبر 2018 إيفرتون الدوري الإنجليزي أهدر 19 يناير 2019 برايتون الدوري الإنجليزي سجل 29 يناير 2019 بيرنلي الدوري الإنجليزي سجل 9 فبراير 2019 فولهام الدوري الإنجليزي سجل 2 مارس 2019 ساوثامبتون الدوري الإنجليزي أهدر 13 أبريل 2019 وست هام الدوري الإنجليزي سجل 13 أبريل 2019 وست هام الدوري الإنجليزي سجل

*الأرقام مع الأندية فقط

وقبل بداية الموسم الحالي، لم يكن هناك مسدد رقم 1 في مانشستر يونايتد، حيث يتولى أكثر من لاعب المسؤولية مثل أنتوني مارسيال وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو

لكن في الموسم الحالي بات بوجبا هو المسدد الأول لركلات الجزاء، ولم يتغير الوضع حتى مع إهداره لبعض ركلات الجزاء.

معدل نجاح بوجبا في تسجيل ركلات الجزاء مع الأندية