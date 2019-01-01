كيف علق هداف الدوري الإنجليزي على استعادة المركز الثالث؟

لا يفكر في صدارة هدافي البريميرليج

عبر هداف ليستر سيتي جيمي فاردي عن سعادته، بعد الفوز المهم خارج القواعد على حساب كريستال بالاس بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ملعب "سيلهرست بارك" لحساب الجولة الحادية عشر للبريميرليج.

ووقع الدولي الإنجليزي على هدف الأمان والاطمئنان الثاني، ليستعيد فريق الثعالب المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري، بالوصول للنقطة الـ23، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وكليهما على بعد نقطتين من الوصيف مانشستر سيتي.

وبعد المباراة قال فاردي لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "حققنا نتيجة كبيرة، وكنا نعرف منذ البداية أنها ستكون مباراة صعبة، وظهر ذلك بوضوح في الشوط الأول، لقد كافحنا للحصول على نتيجة جيدة بشباك نظيفة، وهذا ما فعلناه اليوم".

الهولندي .. صمام الأمان المانشستراوي لفترة طويلة 🧤🥅

ما هو ترتيبه بين أفضل الحرّاس في تاريخ الدوري الإنجليزي؟🤔 pic.twitter.com/lZ4gVGqZ8d — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 3, 2019

وعن عودته لاعتلاء قائمة هدافي البريميرليج بعشرة أهداف بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو وتامي آبراهام، قال "أتعامل مع كل مباراة على حدا، ومن حسن الحظ أتلقى تمريرات حاسمة من زملائي في الفريق، ودائمًا أبذل كل ما في وسعي لاستغلال كل فرصة".