كيف دافع عن الأرجنتيني؟ كلمات نيمار الغاضبة لبنجامين بافارد بعد عرقلة ليونيل ميسي!

البرازيلي نيمار بدا شديد الغضب بعد هذه اللقطة

في نهاية مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا لحساب الدور ثمن النهائي، تعرض الدولي الفرنسي بنجامين بافارد للطرد إثر تدخل دون كرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ظهر زميل ميسي، البرازيلي نيمار، شديد العصبية بعد هذه الحالة، ووجه كلمات لبافارد وهو خارج من أرضية الميدان.

كانت هذه الكلمات هي: "أنت مجنون!" في إشارة من نيمار إلى العديد من التدخلات الخشنة التي قام بها الدولي الفرنسي في المباراة.

بعد المباراة تحدث مدرب بايرن يوليان ناجلسمان عن هذه الحالة قائلًا إنه "من المؤسف أن يتعرض بافارد للطرد، لقد كان التحامًا يمكن كسبه أو خسارته بنسبة 50-50٪ ولكن في النهاية حدث ما حدث".

وأردف: "ليس من الجيد دخول مباراة الإياب بهذا النقص، لأن بافارد قدم مباراة مثالية في الذهاب".