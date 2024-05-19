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Manchester City Champions Premier LeagueGetty Images
بلال محمد

كيف حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

الدوري الإنجليزي الممتازليفربولمانشستر سيتيآرسنال

يحتدم الصراع بين مانشستر سيتي وآرسنال على لقب موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن كيف حقق السيتيسينز اللقب في نهاية الموسم؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي شهد صراعًا محتدمًا بين آرسنال ومانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر ثلاث مواسم، والذي استطاع أن يحتفظ باللقب للموسم الرابع على التوالي لأول مرة في تاريخه بعد أن حسمها في الجولة الأخيرة.

كان ليفربول ضمن المنافسة حتى ابتعد عن الصراع وفقد حظوظه رسميًا في تحقيق اللقب بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام في الجولة قبل الأخيرة.

ومن الأمور المميزة حقًا في الدوري الإنجليزي هو مستوى المنافسة على اللقب في كل موسم، والتي تشهد الكثير من التقلبات منذ بداية المسابقة وحتى نهايتها، بالنظر إلى حقيقة تميز "البريمييرليج" وهي أنه لا أمان لأي فريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف كيف حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة للمتنافسين على اللقب قبل أن يحسمه السيتيسينز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي38287396346291
2آرسنال38285591296289
3ليفربول382410486414582
4أستون فيلا382081076611568
5توتنهام382061274611366
6تشيلسي381891177631463
7نيوكاسل381861485622360
8مانشستر يونايتد38186145758-160
9وست هام381410146074-1452
10كرسيتال بالاس381310155758-149
11برايتون381212145562-748
12بورنموث38139165467-1348
13فولهام38138175561-647
14وولفرهامبتون38137185065-1546
15إيفرتون*38139164051-1140
16برينتفورد38109195665-939
17نوتنجهام فورست**3899204967-1832
18لوتون3868245285-3326
19بيرنلي3859244178-3724
20شيفيلد يونايتد38372835104-6916

*خصم 8 نقاط من إيفرتون بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي بحجة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

**خصم 4 نقاط من نوتنجهام فورست بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي بحجة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

متي ينتهي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

وبحسب روزنامة البريمرليج، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة أنتهت فعلياً يوم 19 مايو 2024.

ما مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
29آرسنال - تشيلسيالثلاثاء 23 أبريل 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		0-5الإمارات
30مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 31 مارس 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		0-0الاتحاد
31آرسنال - لوتون تاونالأربعاء 3 أبريل 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		0-2الإمارات
32برايتون - آرسنالالسبت 6 أبريل 2024،
18:30 مصر، 19:30 السعودية		3-0فالمر
33آرسنال - أستون فيلاالأحد 14 أبريل 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		2-0الإمارات
34وولفرهامبتون - آرسنالالسبت 20 أبريل 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		2-0مولينيو
35توتنهام - آرسنالالأحد 28 أبريل 2024،
16:00 مصر والسعودية		3-2استاد توتنهام
36آرسنال - بورنموثالسبت 4 مايو 2024،
14:30 مصر والسعودية		0-3الإمارات
37مانشستر يونايتد - آرسنالالأحد 12 مايو 2024،
18:30 مصر والسعودية		1-0أولد ترافورد
38آرسنال - إيفرتونالأحد 19 مايو 2024،
18:00 مصر والسعودية		1-2الإمارات

ما مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
29برايتون - مانشستر سيتيالخميس 25 أبريل 2024،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		4-0فالمر
30مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 31 مارس 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		0-0الاتحاد
31أستون فيلا - مانشستر سيتيالأربعاء 3 أبريل 2024،
21:15 مصر، 22:15 السعودية		4-1فيلا بارك
32كريستال بالاس - مانشستر سيتيالسبت 6 أبريل 2024،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		4-2سيلهرست بارك
33مانشستر سيتي - لوتون تاونالسبت 13 أبريل 2024،
16:00 مصر، 17:00 السعودية		1-5الاتحاد
34توتنهام - مانشستر سيتيالثلاثاء 14 مايو 2024
22:00 مصر والسعودية		2-0ستاد توتنهام
35نوتينجهام - مانشستر سيتيالأحد 28 أبريل 2024،
18:30 مصر والسعودية		2-0سيتي جراوند
36مانشستر سيتي - وولفرهامبتونالسبت 4 مايو 2024،
19:30 مصر والسعودية		1-5الاتحاد
37فولهام - مانشستر سيتيالسبت 11 مايو 2024،
14:30 مصر والسعودية		4-0كرافين كوتاج
38مانشستر سيتي - ووست هامالأحد 19 مايو 2024،
18:00 مصر والسعودية		1-3الاتحاد

كيف حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

حقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 2023-2024 بعد انتصاره على وست هام بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة، لتنتهي البطولة بتتويج السثتيسينز بعد وصوله للنقطة 91، وبفارق نقطتن عن آرسنال صاحب الـ89 نقطة.

ليُضيف مانشستر سيتي لدولاب بطولاته اللقب العاشر له في الدوري الإنجليزي.

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