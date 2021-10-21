كيف تشاهد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2022؟

نستعرض سويًا في هذا الموضوع القنوات الناقلة لقمة النصر أمام الاتفاق في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والاتفاق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

النصر يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وسيعمل على العودة إلى الانتصارات، للاقتراب أكثر من قمة الدوري، ومصالحة الجماهير هذا الموسم بلقب الدوري.

على الجانب الآخر، الاتفاق هذا الموسم، لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، وكانت آخر نتائجه هزيمة كبيرة من الأهلي برباعية دون رد، وسيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي لتكون بداية تصحيح مساره.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة النصر والاتفاق على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق هو الأحد 24 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب النصر - الاتفاق الأحد 24 أكتوبر 2021،

18:00 السعودية، 17:00 مصر الأمير فيصل بن فهد

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة النصر والاتفاق عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة النصر - الاتفاق SSC1

كيف تتابع مباراة النصر والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.