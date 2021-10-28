كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي 2022؟

نستعرض سويًا في هذا الموضوع القنوات الناقلة لقمة الأهلي أمام الهلال في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع إثارة مضمونة في قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم السعودية، عندما يلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة المقرر إقامتها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل تمثل أهمية خاصة للأهلي بعد تعافيه من البداية السيئة للموسم وتحقيقه لانتصارين متتاليين على الاتفاق ثم الطائي.

الهلال منتشٍ بالانتصار الآسيوي وسيظل هكذا حتى النهائي، كما أنه يتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، لذلك فلا بديل عن الفوز للحاق بالمتصدر ضمك، صاحب الـ18 نقطة ومباراتين إضافيتين.

وتأتي قلعة الكؤوس في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، وقد أعاد الانتصاران الأخيران الأمل في المنافسة على درع الدوري مجددًا.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الأهلي والهلال على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والهلال؟

موعد مباراة الأهلي والهلال هو يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الأهلي - الهلال الجمعة 29 أكتوبر 2021،

19:50 السعودية، 18:50 مصر ملعب الأمير عبد الله الفيصل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة الأهلي والهلال عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الأهلي - الهلال SSC1

كيف تتابع مباراة الأهلي والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.