تعرف على حسابات صعود النصر عن المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان 2023 كأس العرب للأندية الأبطال...

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يخوض نادي النصر السعودي منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ضمن المجموعة الثالثة، برفقة الشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

النصر، والذي يعد واحدًا من أقوى المرشحين للفوز بلقب كأس العرب للأندية الأبطال، يقدم أداءً جيدًا حتى الآن في البطولة، بعدما تعادل سلبيًا مع الشباب، وحقق فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

ويملك النصر مصيره بين يديه فيما يتعلق بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، و"العالمي" قريب للغاية من التأهل بعد جولتين، لكن الأمور ليست محسومة بالكامل.

في السطور التالية نستعرض لكم حسابات تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - الشباب الجمعة 28 يوليو 2023

22:00 مصر والسعودية 0-0 مدينة الملك فهد الرياضية النصر - الاتحاد المنستيري الإثنين 31 يوليو 2023

20:00 مصر والسعودية 4-1 مدينة الملك فهد الرياضية النصر - الزمالك الخميس 3 أغسطس 2023

18:00 مصر والسعودية - مدينة الملك فهد الرياضية

كيف يتأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يملك النصر مصيره بين يديه بشكل كامل إذا ما أراد التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وتوجد أكثر من فرصة لتأهل فريق العاصمة السعودية إلى دور الثمانية.

الفرصة الأولى هي بالطبع الفوز على الزمالك في مباراة الجولة الثالثة، وهو ما يمنح "العالمي" التأهل إلى ربع النهائي في الصدارة بشرط ألا يتفوق عليه الشباب في فارق الأهداف.

الفرصة الثانية هي التعادل مع الزمالك، حينها سيرفع "العالمي" رصيده إلى 5 نقاط، وستكون الصدارة معلقة بنتيجة مباراة الشباب والاتحاد المنستيري التي تقام في نفس التوقيت.

الفرصة الثالثة، هي بخسارة النصر أمام الزمالك، حينها سيرفع الفريق المصري رصيده إلى 6 نقاط ويضمن التأهل، لكن تأهل "العالمي" سيكون مشروطًا خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري.

ترتيب مجموعة النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

يلعب النصر ضمن المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تضم إلى جانبه الشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 النصر 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 الشباب 2 1 1 0 1 0 +1 4 4 الزمالك 2 1 0 1 4 1 +3 3 4 الاتحاد المنستيري 2 0 0 2 1 8 -7 0

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