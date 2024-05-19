كيف انخدع برشلونة بهذه الطريقة؟ .. فضيحة في صفقة مالكوم بطلها "وكيل ليونيل ميسي السابق"!

نجم الهلال الحالي لم ينجح خلال موسم 2018-2019 مع برشلونة، لكن مشكلة تلك الصفقة لم تكن فنية فقط..

يبدو أن الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها برشلونة حاليًا تدفع الكثيرين للبحث في القضايا القديمة، والتي أظهرت أن النادي الإسباني يعاني في إدارة أموره المالية منذ سنوات، وليس فقط مع جائحة فيروس كورونا التي غزت العالم في عام 2020 تقريبًا.

الأمر مرتبط بصفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا؛ نجم الهلال السعودي الحالي، والذي كان قد انضم للبرسا في صيف 2018 قادمًا من نادي بوردو الفرنسي، حيث تبين أن الوسيط بين النادي الإسباني ونظيره الفرنسي جوسيب ماريا مينجويلا؛ أول وكيل أعمال للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحصل على 25% من قيمة الصفقة كعمولة!

صحيفة "سبورت" الإسبانية أوضحت أن مينجويلا انضم لخط المفاوضات في المراحل النهائية (قبل 19 يومًا من إتمام التوقيع)، إذ قام برشلونة بتفويض شركة الأول لتنفيذ خدمات الوساطة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوكيل حصل في النهاية على 10 مليون يورو، بينما تكفل برشلونة بدفع ضريبة القيمة المضافة والضرائب، في وقت كلفت الصفقة خزينة النادي 41 مليون يورو.

وبموجب العقد المبرم بين النادي الإسباني وشركة مينجويلا كان ينتظر الأخير أن يحصل على مليون و500 ألف يورو حال رفض بوردو عرض برشلونة لشراء مالكوم (وهو ما لم يتم بما أن المفاوضات تمت بنجاح)، فيما يحصل الوكيل أيضًا على مثلها مقابل كل عام يقضيه البرازيلي في النادي، وهو الاتفاق التي تم الالتزام به.

وأكدت "سبورت" أنها حاولت الاستفسار عما إذا كانت هذه الأمور معتاد عليها بين الأندية والوكلاء إلا أنه تبين أن نسبة الوكيل لا تتجاوز 5% عادة، وحال تطبيق هذه القاعدة على صفقة مالكوم، كان من المفترض أن يدفع برشلونة لمينجويلا 2 مليون يورو على الأكثر.

يذكر أن مالكوم لم ينجح مع برشلونة في الأخير، فشارك في 24 مباراة فقط خلال موسم وحيد قضاه به، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين، ليرحل في صيف 2019 لزينيت سانت بطرسبرج الروسي، ومنه للهلال في صيف 2023.