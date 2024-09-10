"هؤلاء لم يقوموا بأدوارهم" .. دي بروينه يفجر قنبلة في غرفة ملابس منتخب بلجيكا

شن كيفن دي بروينه، قائد منتخب بلجيكا، هجومًا غاضبًا على زملائه بعد الخسارة بنتيجة (0-2) أمام فرنسا، أمس الإثنين في دوري الأمم الأوروبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي بدا فيها دي بروين محبطًا بشكل واضح من أداء المنتخب البلجيكي، حيث قال في تصريحات لقناة "VTM": "لا أستطيع التحدث على الملأ عن الأخطاء التي تحدث داخل الفريق. لقد فعلت ذلك بالفعل بين الشوطين داخل غرف خلع الملابس".

وأضاف: "لا أستطيع أن أكرر ذلك في وسائل الإعلام، يجب أن يكون الفريق أفضل في كل شيء حتى نصل إلى المستوى المأمول. لكننا لم نعد جيدين بما يكفي للوصول إلى هذا المستوى. عليك أن تقدم كل ما في وسعك وإذا لم تفعل ذلك، فقد انتهى الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع نجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 33 عامًا: "يمكنني أن أتقبل أننا لسنا جيدين كما كان الحال في 2018، كنت أول من رأى ذلك، لكن هناك أشياء الأخرى غير مقبولة، ولن أفصح عنها".

وأوضح دي بروينه سبب غضبه، قائلًا: "نحن ندافع بعدد كبير، إذا بقيت بـ6 لاعبين في الدفاع، فلن يكون هناك أي اتصال مع الخط الأمامي، هذا هو الأمر.. الأمر لا يتعلق بالتحول الهجومي، بل بالأشخاص الذين لا يؤدون مهامهم".

في نفس السياق، أكد دومينيكو تيديسكو، مدرب بلجيكا، إنه يتفهم غضب دي بروين، وقال: "إنه قائدنا ويتمتع بعقلية فوز كبيرة، لذا يمكنه أيضًا الرد عاطفيًا".