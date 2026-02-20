كيفية مشاهدة WWE Elimination Chamber Chicago: التاريخ، الأوقات، تفاصيل البث التلفزيوني والبث المباشر، بطاقة المباريات والمزيد

Wrestlemania 42 يقترب بسرعة من الأفق. إذا كنت من بين القلائل الذين لم يضعوا علامة على التقويم بعد، فإن أكبر حفل مصارعة في العام سيقام في ملعب أليجانت في لاس فيغاس يومي 11 و 12 أبريل. ولكن قبل أن ننجرف ونضغط بشدة على زر التقديم السريع، لدينا حدث "Premium Live Event" (PLE) ضخم آخر قبل أن نركز بالكامل على لاس فيغاس.

ينتهي شهر فبراير بحدث مذهل مع النسخة السادسة عشرة من WWE Elimination Chamber في 28 فبراير، في United Centre في شيكاغو، إلينوي. يعود مفهوم Elimination Chamber إلى عام 2002، حيث أقيمت المباراة الافتتاحية في Survivor Series في ذلك العام، حيث أطاح شون مايكلز بـ Triple H (وأيضًا بـ Chris Jericho و Rob Van Dam و Booker T و Kane) ليصبح بطل العالم الجديد للوزن الثقيل في نيويورك.

يُعتبر إريك بيشوف وتريبل إتش (بول ليفيسك) المبدعين الأصليين لفكرة Elimination Chamber، التي استُخدمت لاحقًا في العديد من عروض WWE المدفوعة. ومع ذلك، لم يتم تأسيسها كحدث PPV مستقل حتى عام 2010، عندما حلت محل No Way Out كحدث PLE السنوي في فبراير.

Getty Images

أقيم الحدث الافتتاحي لـ Elimination Chamber في 21 فبراير 2010 في مركز Scottrade في سانت لويس بولاية ميسوري. كانت الفكرة وراء هذا الحدث هي إقامة مباريات متعددة المشاركين على أساس الإقصاء داخل Elimination Chamber، إما مع بطولات أو فرص مستقبلية للتنافس على الألقاب. كان عام 2018 عامًا لا يُنسى بالنسبة لـ Elimination Chamber، حيث أقيمت أول مباراة تضم 7 لاعبين، كما حصلت المصارعات النساء أخيرًا على مباراة Chamber خاصة بهن.

تُقام مباريات غرفة الإقصاء عادةً بين ستة مشاركين (أو ستة فرق ثنائية في حالة مباراة غرفة الإقصاء للفرق الثنائية)، حيث يبدأ اثنان منهم المباراة في الحلبة. في الوقت نفسه، يتم احتجاز الأربعة الآخرين داخل حجرات مغلقة تقع في كل ركن من أركان الحلبة داخل هيكل فولاذي متصل بسلسلة. كل خمس دقائق، يتم إطلاق سراح أحد المشاركين الأربعة (أو الفرق) من الحجرات للانضمام إلى المباراة الجارية.

WWE

يستمر هذا حتى يتم إطلاق سراح الأربعة جميعًا، وتستمر المباراة عادةً لأكثر من عشرين دقيقة. الهدف من المباراة هو القضاء على جميع الخصوم عن طريق الضربة القاضية أو الاستسلام. للسنة الثانية على التوالي، سيدخل 12 نجمًا (ستة رجال وست نساء) غرفة الإقصاء مرة أخرى، وسيحصل الفائزون في كلتا المباراتين على فرصة للفوز باللقب في Wrestlemania القادمة.

دع GOAL يقدم لك جميع المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها قبل حدث Elimination Chamber، بما في ذلك كيفية مشاهدة أو بث جميع الأحداث المثيرة وأسماء نجوم المصارعة الذين سيتألقون في الأضواء.

متى تقام WWE Elimination Chamber؟

تُقام بطولة WWE Elimination Chamber في 22 فبراير، وتُبث على النحو التالي في جميع أنحاء العالم (الأوقات تقريبية):

البلد بدء العرض 🇺🇸 الولايات المتحدة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 🇬🇧 المملكة المتحدة 12:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (الأحد) 🌍 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2:00 صباحًا بتوقيت أستراليا (الأحد) 🇦🇺 أستراليا 10:00 صباحًا بتوقيت أستراليا الشرقي (الأحد) 🇮🇳 الهند 4:30 صباحًا بتوقيت الهند (الأحد)

أين تقام بطولة WWE Elimination Chamber؟

Getty Images

ستكون هذه أول بطولة Elimination Chamber تقام في شيكاغو في United Centre. تبلغ سعتها حوالي 21,000 متفرج وهي أكبر صالة من حيث السعة في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA). وهي موطن لفريق Chicago Bulls في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) وفريق Chiacago Blackhawks في الدوري الوطني للهوكي (NHL). من قبيل الصدفة، كان أول حدث يقام في هذا المكان هو WWF SummerSlam في عام 1994. كما تستضيف الملاعب رياضات أخرى، بما في ذلك MMA وركوب الثيران والتنس وغير ذلك الكثير. وقد أقيمت فيها حفلات موسيقية لبعض أكبر الفنانين في العالم، بما في ذلك أديل وهاري ستايلز وأوليفيا رودريغو وكولدبلاي وسيلين ديون وغيرهم.

🇺🇸 كيفية مشاهدة وبث WWE Elimination Chamber في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، يمكنك مشاهدة جميع أحداث Elimination Chamber مباشرةً من خلال مشاهدة قناة ESPN، التي تبث جميع أحداث WWE Premium Live Event، بما في ذلك WrestleMania. حتى إذا لم تتمكن من مشاهدة البث المباشر، فسيكون البث متاحًا في اليوم التالي، لذلك لن تفوتك أي لحظة من الأحداث.

سيتم بث Elimination Chamber كجزء من خطة Unlimited لخدمة ESPN DTC، والتي تتطلب اشتراكًا شهريًا بقيمة 29.99 دولارًا أو اشتراكًا في باقة تتضمن ESPN Unlimited من خلال مزود خدمة تلفزيون مشارك، مثل Fubo.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تضم ESPN في جميع باقاتها. تقدم Fubo عدة باقات اشتراك، بما في ذلك باقة "Fubo Sports" الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا في الشهر الأول، ثم 55.99 دولارًا شهريًا في الأشهر التالية. وهي خدمة مبسطة وتركز على الرياضة وتضم أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel وشبكات محلية مثل ABC و CBS و FOX. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع إتاحة تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع خططها. خدمة البث هذه هي خيار بديهي لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🌏 كيفية مشاهدة وبث WWE Elimination Chamber في جميع أنحاء العالم

يمكن لعشاق المصارعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، مشاهدة WWE Elimination Chamber وجميع عروض WWE على Netflix عبر البث المباشر. بدأت منصة البث العالمية اتفاقية حقوق مدتها 10 سنوات مع WWE في بداية عام 2025.

البلد الخطة الأساسية الخطة القياسية الخطة المميزة 🇬🇧 المملكة المتحدة 5.99 12.99 18.99 🇦🇺 أستراليا 7.99 دولار أسترالي 18.99 دولار أسترالي 25.99 دولار أسترالي 🇮🇳 الهند 199 روبية هندية 499 روبية هندية 649 روبية هندية 🇯🇵 اليابان 890 ين 1590 ين 2,290 ين 🇲🇽 المكسيك 119 بيزو مكسيكي 249 بيزو مكسيكي 329 بيزو مكسيكي 🇨🇦 كندا 7.99 دولار كندي 18.99 دولار كندي 23.99 دولار كندي

🛜 شاهد WWE Elimination Chamber من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم يكن WWE Elimination Chamber متاحًا للمشاهدة المباشرة في منطقتك، أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا للحصول على خيارات أخرى.

بطاقة مباريات WWE Elimination Chamber

مباراة المشاركون مباراة غرفة الإقصاء للرجال راندي أورتن - LA نايت - كودي رودس - جيفون إيفانز مباراة غرفة الإقصاء للسيدات تيفاني ستراتون - ريا ريبلي - أليكسا بليس - أسوكا مباراة بطولة القارات النسائية بيكي لينش ضد إيه جيه لي مباراة بطولة الوزن الثقيل للرجال سي إم بانك ضد فين بالور

المشاركون في غرفة الإقصاء للرجال

راندي أورتون

LA نايت

كودي رودس

جيفون إيفانز

المشاركات في غرفة الإقصاء النسائية

تيفاني ستراتون

ريا ريبلي

أليكسا بليس

أسوكا

بيكي لينش ضد إيه جيه لي (مباراة لقب القارات للسيدات)

WWE

تتنافس بيكي لينش وAJ لي منذ عودة لي إلى WWE لأول مرة منذ عقد من الزمن لمساعدة زوجها CM Punk في هزيمة لينش وزوجها Seth Rollins في Wrestlepalooza. عادت لي لاحقًا لتشتيت انتباه لينش وتسبب في خسارتها للقب بطولة القارات النسائية أمام Maxxine Dupri في Raw. ثم، في Survivor Series: WarGames، حسمت لي الفوز لفريقها بجعل لينش تستسلم أمام Black Widow.

استعادت The Man اللقب من Dupri في فوز مثير للجدل. عندما ظهرت Lee في RAW وقاطعت خطابها، غضبت حاملة اللقب وتحدتها في مباراة في WWE Elimination Chamber من أجل الانتقام.

CM Punk ضد Finn Bálor (مباراة لقب الوزن الثقيل للرجال)

WWE

خسر فين بالور مباراة لقب العالم المذهلة ضد سي إم بانك في برنامج Raw في بلفاست، حيث رفع بانك ذراع المتحدي بعد المباراة. ولكن عندما مُنع من المشاركة في مباراة Royal Rumble، هاجم بالور بانك ليحافظ على فرصته في الفوز باللقب. في حرب كلامية في إحدى حلقات برنامج Raw، طلب بانك من المدير العام آدم بيرس أن يمنح بالور فرصة لإعادة المباراة في WWE Elimination Chamber.

وافق بيرس، وبذلك تم تحديد الموعد. سيحصل بالور على فرصة أخرى للفوز بلقب بطولة العالم للرجال في الوزن الثقيل.

🎟️ كيفية الحصول على تذاكر WWE Elimination Chamber

الطلب على تذاكر WWE Elimination Chamber مرتفع، كما هو الحال بالنسبة لجميع أحداث WWE، ولكن لا تزال هناك مقاعد متاحة عبر موقع WWE. في حين أن البوابة الرسمية لبيع التذاكر هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر WWE، فإن أولئك الذين يتوقون للذهاب إلى شيكاغو قد يرغبون أيضًا في النظر في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، والتي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.