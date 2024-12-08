كيفية مشاهدة مباريات النصر مباشرة: الرحلات الجوية، التذاكر، التجارب والمزيد

لماذا لا تأخذ رحلة العمر إلى السعودية واغتنم الفرصة لمشاهدة كريستيانو رونالدو في حدث حي؟

لقد ازداد الدوري السعودي للمحترفين بروزًا بشكل كبير في المواسم الأخيرة، ما جذب العديد من أفضل مواهب كرة القدم في العالم إلى الشرق الأوسط. تعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، موطنًا لأربعة أندية في الدرجة العليا الحالية من الدوري السعودي: النصر، الهلال، الشباب، والرياض. تاريخيًا، كانت الأندية الثلاثة الأولى هي القوى المسيطرة في كرة القدم السعودية، حيث أحرزت 34 من أصل 49 لقبًا وطنيًا سابقًا، مع إنهاء فريق من الرياض في المرتبة الأولى أو الثانية في كل موسم خلال السنوات الـ 21 الماضية.

تأسس نادي النصر في عام 1955 على يد الإخوة حسين وزيد الجعباء، وهو واحد من ثلاثة أندية فقط شاركت في كل موسم من الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في السبعينيات؛ بالإضافة إلى كرة القدم، يعد النصر ناديًا متعدد الرياضات يضم فرقًا في رياضات متنوعة، بما في ذلك كرة السلة وكرة الطائرة. ويعتبر "فرسان نجد" ثاني أكثر نادٍ سعودي تتويجًا بالتساوي مع الأندية الأخرى مع تسعة ألقاب في الدرجة العليا بأسمائهم. وقد حققوا ثلاثة من نجاحاتهم في الدوري في المواسم الإحدى عشر الأخيرة، لكنهم يتوقون إلى لقب آخر بعد إنهاء الموسم في مركز الوصافة في الموسمين السابقين.

لقد ارتدى عدد كبير من اللاعبين الأجانب البارزين قميص النصر على مر السنين، بما في ذلك أمثال خريستو ستويشكوف، ودينيلسون، وفينسنت أبو بكر، وديفيد أوسبينا، على الرغم من أن شراء كريستيانو رونالدو في ديسمبر 2022 هو الصفقة الأبرز على الإطلاق للنصر. كان النصراويون في أرض الأحلام، خاصة بعد أن رفض كريستيانو رونالدو سابقًا الانتقال إلى الجيران المحليين والغريم التقليدي الهلال. قدوم رونالدو أحدث أيضًا ثورة في كرة القدم السعودية بشكل عام ومهّد الطريق لانضمام العديد من اللاعبين من الدوريات الأوروبية العريقة إلى دوري المحترفين السعودي.

حديقة الأول، التي كانت تُعرف سابقًا بملعب جامعة الملك سعود وحديقة مرسول، كانت ملعب النصر منذ عام 2020. في سبتمبر من ذلك العام، حصلت الشركة السعودية للإعلام على حقوق إدارة الملعب، ووقعوا عقدًا مع النصر ليصبحوا مستأجرين. في أبريل 2023، تم إعادة تسمية الملعب إلى حديقة الأول بعد أن وقع بنك الأول السعودي على صفقة رعاية بقيمة 15 مليون دولار. تقع حديقة الأول داخل مجمع ملعب جامعة الملك سعود في غرب الرياض، جنوب منطقة الملك عبدالله المالية، ويمكن أن تتسع لما يصل إلى 26,000 مشجع في يوم المباراة. استضاف الملعب فعاليات ترفيهية ورياضية أخرى، بما في ذلك جوهرة التاج من WWE (مرتين) و"PFL 10: بطولات 2024".

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تقع الرياض في قلب شبه الجزيرة العربية وهي العاصمة وأكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. تعد موطنًا لأكثر من 7 ملايين شخص، وتوفر هذه المدينة النابضة بالحياة العديد من المعالم السياحية والأنشطة. باعتبارها المركز الثقافي للمملكة العربية السعودية، تتميز الرياض بتاريخ وتراث يمتد لقرون. علاوة على ذلك، لأولئك الذين يبحثون عن ملاذ حضري فاخر أو فعالية أو عرض ممتع، تلبي الرياض جميع هذه المعايير.

تتباهى الرياض ببعض من أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية في البلاد. إنها وجهة أساسية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة ثقافية، حيث تقدم العديد من المعارض الفنية والمواقع التاريخية. معروفة بتراثها الغني، الرياض أيضاً تبهر بزخارفها المعمارية الحديثة. يضج الأفق بمباني معاصرة مثيرة للإعجاب تعكس التزام الأمة بالتقدم والابتكار. بالنسبة لأولئك الذين يحبون التسوق، الرياض هي الجنة. تحتوي المدينة على مزيج من مراكز التسوق الحديثة والأسواق التقليدية، حيث تقدم كل شيء من العلامات التجارية الفاخرة إلى الحرف اليدوية الأصلية. سواء كنت في الرياض لحضور حدث خاص مثل مباراة النصر، أو لقضاء عطلة عائلية، أو لرحلة رومانسية، أو لرحلة عمل، فإن المدينة تلبي الجميع.

يقدم لك جول كل ما تحتاج معرفته قبل أن تخطط لرحلتك إلى الرياض لمشاهدة النصر يلعب مباشرة، من رحلات الطيران إلى أماكن الإقامة، وكيفية شراء التذاكر.

رحلات الطيران إلى الرياض، المملكة العربية السعودية

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يخدم مطار الملك خالد الدولي، الذي افتتحه جلالة الملك فهد في 16 نوفمبر 1983، الرياض. تشغل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات العربية المتحدة، وشركات الطيران الشريكة لها العديد من الرحلات المنتظمة إلى الرياض من جميع أنحاء العالم.

استكشاف وتخطيط مسارك إلى الرياض عبر الاتحاد للطيران هو الخيار الأفضل. يتيح لك ذلك مقارنة الأسعار وأوقات الرحلات والعثور على الخيار الأنسب لك. أدناه تحليل لأسعار البدء وأوقات الرحلات إلى الرياض من المطارات الرئيسية حول العالم لأولئك الذين يتطلعون لزيارة الرياض ومشاهدة النصر في العمل مباشرة.

فيما يلي تفصيل للأسعار المبدئية وأوقات الرحلات إلى الرياض من المطارات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

من إلى مدة الرحلة الأسعار من نيويورك الرياض 12 ساعة 1750 دولار أمريكي أبوظبي الرياض 2 ساعة و 5 دقيقة 900 درهم إماراتي لندن الرياض 6 ساعة و 30 دقيقة 900 جنيه إسترليني باريس الرياض 6 ساعة و 10 دقيقة 700 يورو إسطنبول الرياض 4 ساعة و 15 دقيقة 500 دولار أمريكي طوكيو الرياض 15 ساعة و 40 دقيقة 90000 ين ياباني دلهي الرياض 5 ساعة و 20 دقيقة 25000 روبية هندية شنغهاي الرياض 11 ساعة و 30 دقيقة 6000 يوان صيني مدريد الرياض 8 ساعة و 30 دقيقة 600 يورو سيدني الرياض 18 ساعة و 15 دقيقة 2000 دولار أسترالي

تذاكر لمشاهدة نادي النصر مباشرة

هناك ثلاث فئات مختلفة لتذاكر مباريات نادي النصر، بأسعار تبدأ من الفئة 1 (60 ريال سعودي - 16 دولار/12 جنيه إسترليني)، الفئة 2 (40 ريال سعودي - 10 دولار/8 جنيه إسترليني)، والفئة 3 (25 ريال سعودي - 6 دولار/5 جنيه إسترليني). لمزيد من المعلومات حول أحدث الأسعار وكيفية شراء تذاكر لمباريات نادي النصر، قم بزيارة tickets.victoryarena.com

مباريات النصر القادمة

المسابقة المباراة الملعب التاريخ الوقت دوري المحترفين السعودي ضد الأخدود (على أرضه) حديقة الأول 9 يناير 8:00 م بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد التعاون (خارج الأرض) ملعب التعاون (بريدة) 17 يناير 8:00 م بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد الخليج (خارج الأرض) ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام) 21 يناير 5:50 م بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد الفتح (على أرضه) حديقة الأول 26 يناير 8:00 م بتوقيت السعودية دوري المحترفين السعودي ضد الرائد (خارج الأرض) ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) 30 يناير 8:00 م بتوقيت السعودية دوري أبطال آسيا ضد الوصل (على أرضه) حديقة الأول 3 فبراير 9:00 م بتوقيت السعودية

أفضل الفنادق في الرياض

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تتراوح أسعار الفنادق في المواقع السياحية بالرياض من حوالي 350-1100 ريال سعودي (100-300 دولار / 75-250 جنيه إسترليني) لليلة، بينما قد تتوفر خيارات الميزانية مثل بيوت الشباب ودور الضيافة بحوالي 180-375 ريال سعودي (50-100 دولار / 35-80 جنيه إسترليني) لليلة. من يبحثون عن الفخامة قد يرغبون في زيارة فندق وأجنحة دبل تري باي هيلتون منطقة الأعمال بالرياض، الذي يقع في حي الماصيف المشهور بفنادقه ومنتجعاته الراقية، التي تقدم مرافق عالمية المستوى وإطلالات خلابة على المدينة، حيث يمكن الاستمتاع بتناول الأطعمة الفاخرة وعلاجات السبا. يقدم فندق دبل تري باي هيلتون الرياض أجنحة فندقية فاخرة بتصميم أنيق ومعاصر في موقع متميز. يتميز مطعم الشام بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق الشرق أوسطية والدولية مع مناطق جلوس داخلية وخارجية. كما يضم المنتجع ناديًا صحيًا ومسبحًا محاطًا بضوء طبيعي.

للحصول على مكان فاخر بخمس نجوم على بعد 30 دقيقة سيرًا على الأقدام من متنزه الأول، يمكنك زيارة كراون بلازا الرياض لفندق وآر.دي.سي. إنه فندق رفيع المستوى يقدم خدمة استثنائية وهو مثالي لرحلات الإقامة القصيرة أو الطويلة إلى الرياض. يجمع الفندق بين الأناقة الكلاسيكية والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكن للضيوف أيضًا الاختيار من بين خمسة مطاعم مختلفة في الموقع. كما يضم الفندق مسبحًا خارجيًا وصالة رياضية ومركزًا صحيًا، مما يوفر فرصة للاسترخاء بعد يوم طويل من استكشاف أهم معالم المدينة.

كيفية الوصول إلى الأول بارك، الرياض

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نظرًا لأن ملعب الأول بارك يقع داخل مجمع ملعب جامعة الملك سعود وقريبًا من منطقة الملك عبدالله المالية، هناك روابط جيدة للنقل العام إلى الملعب. وقد حسنت مترو الرياض الجديد إمكانية الوصول العام إلى المنطقة، وهناك العديد من خدمات حافلات الرياض العادية (بما في ذلك رقم 341 و350) التي تعمل في جميع أنحاء الحرم الجامعي الجامعي.

عند السفر إلى ملعب الأول من مدينة الرياض في يوم المباراة، تأكد من التخطيط للمستقبل وأعط نفسك الوقت الكافي، حيث بالرغم من أن المكان يمكن الوصول إليه بسهولة من الطرق الرئيسية، إلا أن الرحلة يمكن أن تستغرق من 45 دقيقة إلى ساعتين، اعتمادًا على حركة المرور. وتتوفر سيارات الأجرة المحلية بوفرة في جميع أنحاء الرياض ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقات تاكسي شائعة مثل أوبر أو كريم. إذا كنت قادمًا من مطار الرياض، تستغرق الرحلة التي تقدر بحوالي 40 كيلومترًا إلى الملعب حوالي 30 دقيقة وتكلف ما بين 200 ريال سعودي (50 دولارًا / 40 جنيهًا إسترلينيًا).

التنقل في الرياض

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في حين أن المدينة قد وسعت مناطقها للمشاة، مثالية للمشي البانورامي عند الفجر والغسق، إلا أن مناخ الرياض القاسي وظروف الطقس يمكن أن تجعل المشي صعبًا. لحسن الحظ، هناك العديد من خيارات النقل البسيطة المتاحة للتنقل في المدينة والمنطقة المحلية. توفر سيارات الأجرة المحلية وسيلة نقل مريحة ويسهل الوصول إليها. ابحث عن سيارات الأجرة الخضراء التي تديرها الحكومة؛ فهي موثوقة، وذات عداد، وتوفر تسعيرات معقولة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك تطبيقات أوبر وكريم طلب الركوب في أي وقت من اليوم، طوال أيام الأسبوع.

هناك العديد من الحافلات التي يمكن استخدامها للتنقل في وسط مدينة الرياض وما بعدها، وهي وسيلة أرخص للتنقل في المنطقة. لا تنس تنزيل تطبيق حافلات الرياض. هناك خيارات تذاكر متنوعة متاحة: تذكرة لمدة ساعتين (4 ريالات سعودية)، تذكرة لمدة 3 أيام (20 ريالاً سعودياً)، تذكرة لمدة 7 أيام (40 ريالاً سعودياً)، وتذكرة لمدة 30 يوماً (140 ريالاً سعودياً). تغطي حافلات الرياض الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والفرعية، وجميع المحطات ستحتوي على خدمة الواي فاي المجانية حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك.

إضافة إيجابية إلى البنية التحتية للنقل المحلي هي إطلاق مترو الرياض. الحلم الذي بدأ في عام 2014 أصبح حقيقة حديثًا. مترو الرياض، الذي يعد جزءًا من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، سيضم ستة خطوط و84 محطة بمجرد تشغيله بالكامل. الهدف هو أن يصل عدد المستخدمين لمترو الرياض بانتظام إلى 3.6 مليون شخص يوميًا، وسيعمل يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل. سيربط مترو الرياض مطار الملك خالد الدولي (RUH)، ومنطقة الملك عبدالله المالية (KAFD)، والمؤسسات التجارية والتعليمية والطبية الرئيسية عبر مساره البالغ طوله 176 كيلومترًا. ينقسم مترو الرياض إلى ستة خطوط:

الخط الأزرق: العليا - البطحاء

العليا - البطحاء الخط الأحمر: طريق الملك عبدالله

طريق الملك عبدالله الخط البرتقالي: طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول

طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول الخط الأصفر: طريق مطار الملك خالد الدولي

طريق مطار الملك خالد الدولي الخط الأخضر: طريق الملك عبدالعزيز

طريق الملك عبدالعزيز الخط البنفسجي: طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي

يمكنك شراء تذاكر مترو الرياض والحصول على معلومات عن المسارات عبر تطبيق درب، المتاح باللغتين الإنجليزية والعربية. أسعار التذاكر كالتالي: (4 ريال سعودي) لمدة ساعتين، استخدام غير محدود، (20 ريال سعودي) لمدة 3 أيام، استخدام غير محدود، (40 ريال سعودي) لمدة 7 أيام، استخدام غير محدود و(140 ريال سعودي) لمدة 30 يوماً، استخدام غير محدود.

أفضل المطاعم في الرياض

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المطبخ السعودي هو مزيج رائع من التقاليد والثقافة والابتكار. ستجد صدىً من شبه القارة الهندية وجاذبية العطور الفارسية والنكهات الجريئة لأفريقيا. يعتمد المطبخ السعودي بشكل كبير على اللحوم الحمراء، لا سيما لحم الخروف. الأرز هو أيضًا من المواد الأساسية في الطهي السعودي وغالبًا ما يوجد في وسط طاولة الطعام، مما يساعد في امتصاص نكهات اللحوم. المطبخ السعودي قوي وعطري، وهو شهادة على استخدام العديد من التوابل. من الأطباق المحلية الأكثر شعبية المرقوق، الجريش، القرصان، والمثلوثة.

إذا كنت ترغب في تجربة بعض الأطباق المحلية والتقليدية، يجدر بك التوجه إلى قرية نجد، الواقعة في حي الأعمال المركزي بالرياض، العُليا. تم تصميم المطعم كقرية صحراوية تقليدية ويقدم أطباق شرق أوسطية كلاسيكية. تبدأ الأطباق الرئيسية من 15 ريال سعودي (4 دولارات / 3 جنيهات إسترلينية)، مع قوائم محددة من 100 ريال سعودي (25 دولارًا / 20 جنيهًا إسترلينيًا). يركز الطعام هنا على الأطباق المليئة والمناسبة للعائلات، وهو مكان رائع للتعرف على مأكولات الرياض والمنطقة. الكرة الأرضية هو مطعم آخر شهير يقع في وسط مدينة الرياض. يقع في الكرة الذهبية المذهلة التي تعتلي برج الفيصلية، ويقدم هذا الوجهة تناول طعام مع إطلالات رائعة على المدينة. يقدم مطعم الكرة الأرضية مأكولات أوروبية حديثة وخدمة عالمية المستوى. تتكلف تجربة تناول الطعام على طريقة 'الألا كارت' حوالي 350 ريال سعودي (90 دولارًا / 75 جنيهًا إسترلينيًا) للفرد.

أولئك الذين يبحثون عن وجبة دسمة قبل المباراة أو لملء بطونهم بعد مشاهدة مباراة ممتعة لنادي النصر يمكنهم تجربة مطعم OXAR SteakHouse، الذي يبتعد حوالي 40 دقيقة شرقاً من حديقة الأول، ويقع في الكورنيش بالرياض. يُعد OXAR مؤسسة فريدة لتناول الطعام تقدم تجربة تناول طعام تستلهم أجواء الفايكنج. بديكوره الريفي، يعتبر OXAR أكثر من قاعة شرائح لحم بدلاً من مطعم شرائح لحم. يتميز القائمة بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية التي أعدها طهاة مهرة باستخدام أفضل أنواع لحم Black Angus Beef. يمكنكم الاستمتاع بشرائح اللحم الطرية واللذيذة مثل شريحة لحم المحارب، التي تطهى بدقة.

أشياء يمكن القيام بها في الرياض

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تمتلئ العاصمة السعودية بالأنشطة والمعالم. لأولئك الذين يرغبون في استكشاف الثقافة، تعج مدينة الرياض التاريخية بالعديد من المتاحف والمعارض الفنية التي تعكس تقاليد وعادات المملكة الغنية. وبعيداً عن مركز المدينة الديناميكي وناطحات السحاب الشاهقة، تقدم الرياض معالم وتجارب فريدة من المؤكد أنها ستذهلكم. من بقايا الحضارات القديمة إلى الأسواق التقليدية النابضة بالحياة، تنتظركم العديد من الكنوز المخفية لاكتشافها. يجب على الذين يتوقون إلى الغوص في التاريخ ومشاهدة الحياة القروية في الصحراء عدم تفويت زيارة حي الطريف التاريخي وقرية أشيقر التراثية وقصر المربع التاريخي. يمكن أن تكون رحلة إرشادية لا تُنسى ليوم كامل في الرياض واحدة من أبرز محطات إقامتكم. بدءًا من حصن المصمك الشهير، والذي يمثل الماضي العريق للمدينة وثقافتها النشطة، ستواصلون اكتشاف العجائب التاريخية لديرية، موقع التراث العالمي لليونسكو، قبل اختتام رحلتكم وسط الكثبان الرملية الحمراء الساحرة في الصحراء.

أما بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجارب حديثة، فإن الرياض تقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والمعالم الجاذبة لجميع أفراد العائلة. من المنتزهات الترفيهية المشوقة إلى المتاحف التعليمية، هناك ما يناسب كل فرد في العائلة للاستمتاع به. استكشفوا حديقة حيوان الرياض، الواقعة في قلب حي الملز، والتي تضم أكثر من 1500 حيوان بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض. واحد من أبرز معالم الرياض، برج المملكة، يقف بارتفاع 302 متر ويقدم إطلالات خلابة على المدينة. كما يوفر برج الفيصلية الشهير إطلالات مماثلة آسرة.