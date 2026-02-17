Goal.com
مباشر
دوري أبطال أوروبا
team-logoبودو / جليمت
أسبميرا
team-logoإنتر
Renuka Odedra

ترجمه

كيفية مشاهدة مباراة بودو/جليمت ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا اليوم: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

كيفية مشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا بين بودو/جليمت وإنتر، بالإضافة إلى موعد انطلاق المباراة وأخبار الفريقين

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة بودو/جليمت ضد إنتر، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

الولايات المتحدة الأمريكيةباراماونت+
المملكة المتحدةTNT Sports
أسترالياستان سبورت
كندافوبو كندا
الهندجيوستار
جنوب / جنوب الصحراء الكبرىسوبر سبورت
ماليزياbeIN Sports ماليزيا
الشرق الأوسطبي إن سبورت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة بودو/جليمت ضد إنتر

crest
دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية
أسبميرا

ستبدأ مباراة اليوم بين بودو/جليمت وإنتر في 18 فبراير 2026، الساعة 20:00.

نظرة عامة على المباراة

صدم بودو/غليمت فرقًا مثل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، بفوزه على عمالقة كرة القدم في مرحلة المجموعات من المسابقة. وقد أكسبهم ذلك مواجهة مهمة ضد إنتر ميلان، لكن ذلك لن يزعجهم، حيث سيستمدون ثقة كبيرة من انتصاراتهم الكبيرة على سيتي ومدريد.

Federico Dimarco Getty Images

يخوض إنتر المباراة بعد خسارته في مباريات مهمة ضد أرسنال وأتلتيكو مدريد وليفربول. لكنه تمكن من العودة إلى الانتصارات في مباراته الأخيرة بفوزه 2-0 على بوروسيا دورتموند.

ومن المثير للاهتمام أن 41.1٪ من هجمات إنتر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كانت من الجانب الأيسر. وهي أعلى نسبة بين جميع الفرق في مرحلة المجموعات. وهذا أمر منطقي لأن أفضل صانع فرص في البطولة هذا الموسم هو الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو (11).

أخبار الإصابات والإحصائيات الرئيسية

سوندري فيت غائب حاليًا عن الملاعب ومن غير المؤكد مشاركته مع بودو/جليمت إلى جانب أولريك سالتنيس.

بعد 10 مباريات دون تسجيل أي هدف على جانبي العام الجديد، سجل كاسبر هوغ خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات له.

Kasper HoghGetty Images

دينزل دومفريس (الكاحل) هو المصاب الوحيد في إنتر في هذه المباراة، حيث ينتظر ظهوره الأول منذ نوفمبر.

بعد أن ساهم في تسجيل تسعة أهداف في آخر خمس مباريات لفريقه، يثبت فيديريكو ديماركو أنه مصدر قوي للتهديد الهجومي من الجناح الأيسر، مما يجعله لاعبًا يجب الانتباه إليه.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة بودو / جليمت ضد إنتر

بودو / جليمتHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
12
نيكيتا هايكين
15
فريدريك أندري بيوركان
20
فريديريك سوفولد
4
أودين بيويرتوفت
6
جوستين جونديرسن
7
باتريك بيرج
26
هاكون إيفين
19
سوندري فيت
11
O. Blomberg
10
ينس بيتر هاوجي
9
كاسبر هوغ
1
يان سومر
15
فرانشيسكو آتشيربي
31
يان بيسيك
25
مانويل أكانجي
7
بيوتر زيلينسكي
22
هنريك مخيتاريان
32
فيديريكو ديماركو
8
بيتار سوسيتش
11
لويس هنريكي
14
يوان بوني
9
ماركوس تورام

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كيتيل كنوتسين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

الشكل

بودو/جليمت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة بودو/جليمت ضد إنتر اليوم

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. التنزيل والتثبيت: قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك.
  2. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي تعرض عليه المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي).
  3. امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح للتأكد من أن التغيير ساري المفعول.
  4. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباراة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تستحق أن تُشاهد على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون:

  • أجهزة التلفزيون الذكية و Fire Stick: تحتوي معظم أجهزة التلفزيون والأجهزة التي تعمل بنظام Android مثل Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast مع Google TV على تطبيقات VPN أصلية. ما عليك سوى البحث عن مزود VPN الخاص بك في متجر التطبيقات على التلفزيون، وتسجيل الدخول، والاتصال كما تفعل على هاتفك.
  • Apple TV و Roku وأجهزة الألعاب: غالبًا ما لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN المباشرة. أسهل حل هو استخدام Smart DNS ( الموجود عادةً في إعدادات حساب VPN الخاص بك) أو عكس/بث البث من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بـ VPN إلى التلفزيون.

