هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة FC دالاس ضد تورونتو FC، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

موعد انطلاق مباراة FC Dallas و Toronto FC

ستبدأ مباراة اليوم بين FC دالاس وتورونتو FC في 22 فبراير 2026، الساعة 01:30.

نظرة عامة على المباراة

تشير نتائج المواجهات المباشرة في المواسم الأخيرة إلى تفوق واضح للفريق المضيف. في آخر ثلاث مباريات على أرضه ضد تورونتو إف سي، فاز دالاس مرتين وتعادل مرة واحدة، دون أي خسارة أمام الفريق الكندي على أرضه. وبتوسيع النطاق أكثر، حقق دالاس الفوز في ثلاث من آخر ست مباريات ضد تورونتو بشكل عام.

شهد كلا الفريقين تغييرات كبيرة في تشكيلتهما خلال فترة التوقف. فقد دالاس لاعبين أساسيين مثل مارتن بايس وبيدرينهو، بينما يفتقد تورونتو إف سي ووكر زيمرمان وزين مونلويس ونيكسون جوميس وهنري وينجو بسبب مشاركتهم في مباريات دولية وإصاباتهم، ولن يكونوا متاحين للعب في المباراة الافتتاحية.

إحصائيات مهمة

فاز دالاس بفارق هدفين أو أكثر في 40٪ من مبارياته العشر الأخيرة.

تاريخ تورونتو في التعادلات خارج أرضه وعدم قدرته على تحقيق الانتصارات خارج أرضه (مع عدم تحقيق أي فوز في 82٪ من آخر 11 مباراة خارج أرضه).

أخبار الفريق والتشكيلات

