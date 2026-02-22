هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة FC دالاس ضد تورونتو FC، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.
|الولايات المتحدة
|Apple TV
|المملكة المتحدة
|Apple TV
|أستراليا
|Apple TV
|كندا
|Apple TV
|الهند
|Apple TV
|جنوب / أفريقيا جنوب الصحراء
|Apple TV
|ماليزيا
|Apple TV
|الشرق الأوسط
|Apple TV
كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN
إذا كنت مسافراً إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيوداً جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).
تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.
موعد انطلاق مباراة FC Dallas و Toronto FC
ستبدأ مباراة اليوم بين FC دالاس وتورونتو FC في 22 فبراير 2026، الساعة 01:30.
نظرة عامة على المباراة
Getty Imagesتشير نتائج المواجهات المباشرة في المواسم الأخيرة إلى تفوق واضح للفريق المضيف. في آخر ثلاث مباريات على أرضه ضد تورونتو إف سي، فاز دالاس مرتين وتعادل مرة واحدة، دون أي خسارة أمام الفريق الكندي على أرضه. وبتوسيع النطاق أكثر، حقق دالاس الفوز في ثلاث من آخر ست مباريات ضد تورونتو بشكل عام.
شهد كلا الفريقين تغييرات كبيرة في تشكيلتهما خلال فترة التوقف. فقد دالاس لاعبين أساسيين مثل مارتن بايس وبيدرينهو، بينما يفتقد تورونتو إف سي ووكر زيمرمان وزين مونلويس ونيكسون جوميس وهنري وينجو بسبب مشاركتهم في مباريات دولية وإصاباتهم، ولن يكونوا متاحين للعب في المباراة الافتتاحية.
إحصائيات مهمة
Getty Images
- فاز دالاس بفارق هدفين أو أكثر في 40٪ من مبارياته العشر الأخيرة.
- تاريخ تورونتو في التعادلات خارج أرضه وعدم قدرته على تحقيق الانتصارات خارج أرضه (مع عدم تحقيق أي فوز في 82٪ من آخر 11 مباراة خارج أرضه).
أخبار الفريق والتشكيلات
الشكل
سجل المواجهة المباشرة
الترتيب
دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة FC Dallas و Toronto FC اليوم
NordVPN
- التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (راجع دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك.
- اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي).
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول.
- ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.
كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة
لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على تلفزيونك:
- أجهزة التلفزيون الذكية و Fire Stick: تحتوي معظم أجهزة التلفزيون والأجهزة التي تعمل بنظام Android مثل Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast مع Google TV على تطبيقات VPN أصلية. ما عليك سوى البحث عن مزود VPN الخاص بك في متجر التطبيقات على التلفزيون الخاص بك، وتسجيل الدخول، والاتصال كما تفعل على هاتفك.
- Apple TV و Roku وأجهزة الألعاب: غالبًا ما لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN المباشرة. أسهل حل هو استخدام Smart DNS ( الموجود عادةً في إعدادات حساب VPN الخاص بك) أو Mirror/Cast البث من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بـ VPN إلى التلفزيون.