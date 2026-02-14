سيكون مونتيري حريصًا على زيادة معاناة فريق كلوب ليون المتعثر، مع الحفاظ على اتصاله مع المتصدرين في الدوري المكسيكي (Liga MX Clausura).

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة مونتيري وليون، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

الولايات المتحدة TUDN

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. هنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة مونتيري وليون

الدوري المكسيكي الممتاز - Liga MX Clausura Estadio BBVA

ستبدأ مباراة مونتيري وليون في 15 فبراير 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش و08:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

نظرة عامة على المباراة

يحتل مونتيري حالياً المركز التاسع في الدوري المكسيكي 2026 برصيد 7 نقاط من 5 مباريات (فوزان وتعادل وخسارتان).

سيكون الفوز على نادي ليون في هذه المباراة من الجولة السادسة دفعة كبيرة لرايادوس في سعيه لتقليص الفارق مع المتصدرين في الدوري المكسيكي لكرة القدم (Liga MX Clausura).

Getty Images

في المقابل، فإن أداء كلوب ليون الحالي في الدوري المكسيكي 2026 سيئ للغاية، حيث يحتل المركز السادس عشر في أسفل الجدول برصيد أربع نقاط فقط من خمس مباريات (فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم).

الفوز على مونتيري سيكون نقطة تحول كبيرة وخطوة مهمة للغاية لكلوب ليون في ظل بدايته السيئة في الدوري.

الإصابات والإحصائيات الرئيسية

كارلوس سالسيدو هو اللاعب الوحيد في مونتيري الذي يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة في الوقت الحالي، بينما يبدو أن بقية أعضاء الفريق جاهزون للعب.

من ناحية أخرى، يغيب عن ليون سيباستيان فيغاس بسبب الإيقاف، إلى جانب إيفان رودريغيز وإسماعيل دياز بسبب الإصابة.

Getty Images

في آخر خمس مباريات بين مونتيري وليون في الدوري المكسيكي (الأحدث أولاً)، فاز رايادوس أربع مرات وخسر مرة واحدة.

هذا يعطي مونتيري ميزة قوية مؤخرًا، حيث فاز في المباريات الثلاث السابقة قبل مباراة الليلة في استاد BBVA — نأمل أن يحافظوا على زخمهم.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة مونتيري ضد كلوب ليون التشكيل المتوقع البدلاء المدرب دومينيك تورينت التشكيل المتوقع البدلاء المدرب I. Ambriz

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الشكل

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة مونتيري وليون اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (راجع دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي تعرض عليه المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: