هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة سياتل ساوندرز FC ضد كولورادو رابيدز، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. هنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، تحقق من دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة سياتل ساوندرز FC ضد كولورادو رابيدز

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي لومن فيلد

ستبدأ مباراة اليوم بين سياتل ساوندرز FC وكولورادو رابيدز في 23 فبراير 2026، الساعة 02:15.

نظرة عامة على المباراة

عادت دوري كرة القدم الأمريكية، وسيبدأ فريق سياتل ساوندرز موسمه الثامن عشر في لومن فيلد هذا الأحد، 22 فبراير 2026. بعد حملة 2025 التي حققت لقب كأس الدوري ولكن انتهت بإحباط في التصفيات، يواجه فريق براين شميتزر فريق كولورادو رابيدز الذي تم تجديده تحت قيادة جديدة.

يعود فريق ساوندرز كأحد أكثر الفرق استقرارًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، على الرغم من رحيل النجم الصاعد أوبيد فارغاس إلى أتلتيكو مدريد. بعد موسم تحضيري ناجح في أوروبا وموسم 2025 الذي سجل فيه الفريق 90 هدفًا، وهو رقم قياسي للنادي، يعتبر سياتل المرشح الأوفر حظًا. ومع ذلك، يجب على الفريق معالجة مشكلة الدفاع الذي أصبح غير معتاد في أواخر العام الماضي.

يدخل فريق رابيدز عصراً جديداً مع تولي مات ويلز دفة القيادة بعد وصوله من توتنهام هوتسبير. غاب كولورادو عن التصفيات في عام 2025 بفارق فوز واحد وقضى فترة ما بين الموسمين في إعادة هيكلة فريقه. مع وجود تشكيلة شابة وحيوية، من المتوقع أن يطبق ويلز أسلوباً حديثاً ومكثفاً قد يفاجئ فريق سياتل المخضرم في المباراة الافتتاحية للموسم.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة سياتل ساوندرز ضد كولورادو رابيدز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بريان شميتزر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب M. Wells

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الشكل

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة سياتل ساوندرز FC ضد كولورادو رابيدز اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: