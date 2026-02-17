كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين أولمبياكوس وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

وقت انطلاق مباراة أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن

ستبدأ مباراة اليوم بين أولمبياكوس وباير ليفركوزن في 18 فبراير 2026، الساعة 20:00.

نظرة عامة على المباراة

التقى أولمبياكوس وباير ليفركوزن ثلاث مرات سابقاً في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق اليوناني في اثنتين منها (خسارة واحدة)، كان آخرها الشهر الماضي: فوز 2-0 على أرضه في الجولة السابعة من مرحلة المجموعات. وهذا سيعطيهم دفعة قوية قبل المباراة عندما يواجهون الفريق الألماني على أرضهم.

في المقابل، لم يفز ليفركوزن في أربع مباريات في اليونان (تعادل واحد وثلاث هزائم) منذ فوزه 4-1 على باناثينايكوس في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1993. ومع ذلك، فإن أداءه في الدوري الألماني أفضل بكثير، حيث يدخل المباراة بعد فوزه 4-0 على سانت باولي، مما يمثل تحسنًا في حظوظه ويرفعه إلى المركز السادس في الجدول، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى مع مباراة مؤجلة.

أخبار الإصابات والإحصائيات الرئيسية

من المتوقع أن يظل أولمبياكوس بدون لاعب الوسط ثيوفانيس باكولاس، الذي يواصل تعافيه الطويل من إصابة في الركبة. المدافع فرانسيسكو أورتيغا والمهاجم مهدي تاريمي كلاهما مشكوك في مشاركتهما بعد غيابهما عن مباراة نهاية الأسبوع في ليفادياكوس، مع أن الأخير على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف إلى جانب سانتياغو هيزي وداني جارسيا.

بالنسبة للفريق اليوناني، شارك مهدي تاريمي بشكل مباشر في أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (هدفان، تمريرتان حاسمتان)، بينما كان آخر لاعب سجل أكثر من ذلك في نسخة واحدة مع أولمبياكوس هو إيروكليس ستولتيدس في 2007-08 (5 – 3 أهداف، تمريرتان حاسمتان).

سيظل الزوار بدون المهاجم إليس بن سيغير، الذي لا يزال يعاني من مشكلة في الكاحل تعرض لها خلال كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي.

كما أن الحارس مارك فليكن يتعافى من إصابة في الركبة تعرض لها في يناير، مما يعني أن يانيس بلاسفيتش سيواصل مرة أخرى حراسة المرمى، بينما يغيب ناثان تيلا عن الملاعب بسبب إصابة في القدم.

حقق لاعب وسط باير ليفركوزن أليكس غارسيا أكبر عدد من التمريرات المقطوعة (133) في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. في الواقع، كان عدد تمريراته ضد أولمبياكوس في الجولة السابعة هو الأكبر بين جميع اللاعبين في مباراة واحدة في نسخة هذا الموسم (بالإضافة إلى 32 تمريرة لألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونيخ ضد يونيون سان جيلوا في الجولة السابعة).

أخبار الفريق والتشكيلات

الشكل

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة أولمبياكوس ضد باير ليفركوزن اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (راجع دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: