كيفية مشاهدة بطولة الأمم الستة 2026: البث المباشر والقنوات التلفزيونية والجدول الزمني والنتائج والمزيد

ستنطلق بطولة الأمم الستة 2026 قريبًا في شهر فبراير. إنها بداية فترة من السعادة المطلقة لمحبي رياضة الرجبي، مع خمس جولات مثيرة من المباريات في غضون سبعة أسابيع فقط. تظل هذه البطولة التي يعود تاريخها إلى 142 عامًا واحدة من أكثر البطولات شعبية في روزنامة الرجبي، حيث تجدد المنافسات القديمة كل عام.

بطولة الأمم الست هي خليفة بطولة الأمم المحلية، التي أقيمت نسختها الأولى في عام 1883 بين فرق من إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز. كانت هذه أول مسابقة دولية للرجبي على الإطلاق. ثم أصبحت البطولة بطولة الأمم الخمس في عام 1910 مع انضمام فرنسا. تم توسيعها مرة أخرى في عام 2000، مع انضمام إيطاليا، وأصبحت بطولة الأمم الست التي نعرفها ونحبها اليوم.

قد تتصدر إنجلترا جدول الفائزين الفرديين وجداول الفائزين ببطولة الأمم الستة على مر الزمان، لكنها لم تتوج باللقب سوى مرة واحدة (2020) في السنوات السبع الماضية. كانت أيرلندا هي القوة المهيمنة في الآونة الأخيرة. بعد فوزها ببطولة الأمم الستة في عامي 2023 و2024، تهدف "الآلة الخضراء" إلى صنع التاريخ وتصبح أول دولة تفوز باللقب ثلاث مرات متتالية.

عانت ويلز من العار بعد أن احتلت المركز الأخير في ترتيب بطولة الأمم الستة لعامي 2024 و 2025، ويأمل المشجعون الويلزيون أن يتمكن فريق جاك مورغان من تغيير هذا الوضع أخيرًا. كانوا يأملون في مهمة أسهل في بطولة الأمم الستة لعام 2026، حيث يسافرون إلى ملعب ألانز لخوض مباراتهم الأولى ضد منافسهم المحلي، إنجلترا.

دع GOAL يقدم لك جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجها قبل انطلاق بطولة الأمم الستة 2026، بما في ذلك الجدول الكامل وكيفية مشاهدة كل مباراة بثًا مباشرًا.

متى تقام بطولة الأمم الستة 2026؟

Getty Images

تقام بطولة الأمم الستة 2026 هذا العام من الخميس 5 يناير حتى السبت 14 مارس، مع 15 مباراة تقام على مدار خمسة عطلات نهاية أسبوع. هناك ثلاث مباريات في كل جولة، وتلعب جميع الفرق في كل جولة.

تُقام البطولة بنظام الدوري، حيث تلعب كل الفرق مع بعضها البعض. الفريق الذي يحتل صدارة الجدول في نهاية المنافسة يفوز ببطولة الأمم الست. يتم تحقيق الإنجاز الكبير (Grand Slam) إذا فاز أحد الفرق بجميع المباريات الخمس خلال البطولة، كما فعلت أيرلندا في عام 2023.

ماذا حدث حتى الآن؟

تدخل بطولة الأمم الستة 2026 حاليًا مرحلتها النهائية، وقد كانت بطولة مليئة بالتقلبات. نحن على وشك الدخول في الجولة الرابعة، حيث تبدو فرنسا قوة لا يمكن إيقافها، بينما تعاني عدة فرق عملاقة أخرى من نتائج صادمة.

مع عودة أنطوان دوبونت إلى شارة الكابتن، كانت فرنسا خالية من الأخطاء. لقد هزمت أيرلندا (36-14) وويلز (54-12) قبل أن تتغلب على إيطاليا. وهي حاليًا متقدمة بأربع نقاط وتبدو المرشحة المفضلة للفوز بالبطولة الكبرى في الجولة النهائية ضد إنجلترا.

أكبر مفاجأة في البطولة جاءت في الجولة الثالثة، حيث سجلت أيرلندا فوزًا تاريخيًا بنتيجة 42-21 على إنجلترا في تويكنهام. كانت هذه أسوأ هزيمة لإنجلترا على أرضها أمام أيرلندا، مما دفع ستيف بورثويك إلى إجراء تسعة تغييرات في تشكيلته استعدادًا للرحلة القادمة إلى روما.

بدأت إيطاليا البطولة بفوز مذهل 18-15 على اسكتلندا تحت المطر في روما. منذ ذلك الحين، قاتلت اسكتلندا بشكل ملحوظ، وهزمت إنجلترا في كأس كلكتا وتفوقت على ويلز لتحتل المركز الثاني في الجدول.

تخوض ويلز حاليًا سلسلة هزائم مدمرة في 14 مباراة متتالية في بطولة الأمم الست. تحت قيادة جديدة، كافحت ويلز للعثور على إيقاعها، على الرغم من أنها كانت على بعد ثلاث نقاط من الفوز على اسكتلندا الأسبوع الماضي.

🌍 كيفية مشاهدة بطولة الأمم الستة في جميع أنحاء العالم

في العديد من أنحاء العالم، يمكنك مشاهدة بطولة الأمم الست مجانًا. ذلك لأن بطولة الأمم الست تتمتع بوضع محمي في البلدان التي تقام فيها، مما يعني أنها تُبث مجانًا على القنوات العامة. من غير الواضح حاليًا ما إذا كان هذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب، ولكن بالنسبة لبطولة الأمم الست 2026، لا تزال التغطية المجانية الشاملة متاحة.

البلد شبكة البث 🇬🇧 المملكة المتحدة BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 أيرلندا RTE / فيرجن ميديا / RTE Player / فيرجن ميديا بلاي 🇫🇷 فرنسا France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 إيطاليا Sky Sport / TV8 🇺🇸 الولايات المتحدة NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 أستراليا ستان سبورت 🇳🇿 نيوزيلندا Sky Sport NZ 🇿🇦 جنوب أفريقيا سوبر سبورت

🛜 كيفية مشاهدة بطولة الستة أمم باستخدام VPN

إذا لم تكن مباريات بطولة الستة أمم متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

جدول مباريات بطولة الستة أمم 2026