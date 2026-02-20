كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: التواريخ والمباريات والأسعار والمزيد

أخيراً تحقق الحلم. للمرة الأولى في التاريخ، تأهلت الأردن إلى كأس العالم لكرة القدم.

بعد حملة تأهيل مذهلة توجت بتفوقهم على عمالقة المنطقة، يتوجه رجال جمال سلامي إلى أمريكا الشمالية ليتركوا بصمتهم على الساحة العالمية. روح النشامة أقوى من أي وقت مضى، وآلاف الأردنيين يخططون بالفعل لرحلتهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي.

هل سيضيء موسى التماري ويازن النعيمات ملاعب كاليفورنيا وتكساس؟ هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من أول مشاركة للأردن في كأس العالم. دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم FIFA 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباراة، وهو رقم قياسي. بالنسبة للأردن، تبدأ الرحلة في كاليفورنيا، حيث يستعد الفريق لمواجهة العالم في هذا الشكل الموسع الذي يضم 48 فريقًا.

المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 هي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك/نيوجيرسي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل

ما هو جدول مباريات الأردن في كأس العالم 2026؟

تم وضع الأردن في المجموعة J، وهي مجموعة تعد بمباريات كروية مثيرة وحشود جماهيرية ضخمة. ستكون مباراته الأولى ضد النمسا ليلة تاريخية في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تليها مباراة مثيرة ضد الأرجنتين في دالاس، وهي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات بأكملها.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 27 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T (دالاس) التذاكر

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن

يتاح للمشجعين عدة فرص لشراء التذاكر عبر البوابة الرسمية للفيفا. مع مشاركة الأردن لأول مرة، من المتوقع أن يكون الطلب كبيرًا من الجالية الأردنية في الولايات المتحدة والمشجعين القادمين من عمّان.

السحب العشوائي

بعد السحب النهائي في ديسمبر 2025، تقدم المشجعون بطلبات لحضور مباريات محددة. إذا فاتتك هذه الفرصة، فإن الفرصة التالية هي أفضل فرصة لك.

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

ابتداءً من أوائل أبريل 2026، ستفتح FIFA مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة. تُباع هذه التذاكر على أساس أسبقية الحجز. بالنسبة للمباراة التاريخية الأولى للأردن والمباراة الضخمة مع الأرجنتين، من المرجح أن تنفد هذه التذاكر في غضون ثوانٍ.

الأسواق الثانوية

إذا فاتتك المبيعات الرسمية، فستتوفر التذاكر في الأسواق الثانوية مثل StubHub. تظهر أسعار مباراة الأردن والأرجنتين بالفعل طلبًا كبيرًا على مواقع إعادة البيع، لذا تصرف بسرعة إذا وجدت صفقة جيدة.

أين يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن؟

المكان الأساسي والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد لمباريات الأردن هو بوابة التذاكر الرسمية للفيفا.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، تدير FIFA سوقها الرسمي لإعادة البيع والتبادل. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من FIFA للمشجعين الذين يرغبون في شراء تذاكر تم بيعها بالفعل بسعرها الأصلي. من المتوقع أن تكون هذه المنصة نشطة للغاية لمباريات المجموعة J.

بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في مزيد من المرونة أو فاتتهم المواعيد الرسمية، فإن StubHub هي منصة ثانوية شهيرة. على الرغم من أن الأسعار قد تكون أعلى، إلا أنها توفر طريقة آمنة للعثور على مقاعد لمشاهدة أول مباراة للأردن في البطولة.

تذاكر كأس العالم 2026 في الأردن: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات الأردن في دور المجموعات إلى أربع فئات. توفر الفئة 1 مقاعد مميزة في الطابق السفلي، بينما توفر الفئة 2 رؤية متوازنة من المناطق المتوسطة. الفئة 3 هي الخيار الاقتصادي في الطابق العلوي، والفئة 4 هي الأكثر تكلفة، على الرغم من أنها غالبًا ما تقع في أقسام الملعب الأعلى.

الأسعار التقديرية لمباريات الأردن التاريخية في مرحلة المجموعات هي:

الفئة 1: مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا)

مقاعد مميزة في الطابق السفلي (450 - 620 دولارًا) الفئة 2: مقاعد في الطبقة المتوسطة/الزاوية السفلية (280 - 400 دولار)

مقاعد في الطبقة المتوسطة/الزاوية السفلية (280 - 400 دولار) الفئة 3: مقاعد الطبقة العليا (150 - 250 دولارًا)

مقاعد الطبقة العليا (150 - 250 دولارًا) الفئة 4: الأرخص / رؤية محدودة (60 - 120 دولارًا)

ماذا نتوقع من الأردن في كأس العالم 2026؟

توقعوا قلبًا وروحًا وموقفًا لا يخشى الخسارة. تحت قيادة جمال سلامي، تحولت الأردن إلى فريق منضبط تكتيكيًا ويمتلك هجومًا مرتدًا قاتلًا.

ستتجه الأنظار إلى موسى التماري، الذي قدم أداءً مذهلاً في الدوري الفرنسي وكان القوة الدافعة وراء تأهل المنتخب.

إلى جانبه، يشكل يزن النعمة وعلي أولوان ثلاثي هجومي قادر على إزعاج أي دفاع. أظهرت الأردن في كأس آسيا أنها قادرة على هزيمة الأفضل في يومها؛ والآن هي مستعدة لتظهر للعالم أن النشامة قد وصلت.