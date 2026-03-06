ازدادت شهرة الدوريالسعودي للمحترفين بشكل كبير في المواسم الأخيرة، بعد الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الأندية وتدفق مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم العالميين. وهو الآن يتميز بكونه الدوري الأعلى تصنيفاً في آسيا.

وليس من المستغرب أن يرتفع عدد الحضور نتيجة لذلك. فقد حضر أكثر من 2.5 مليون مشجع مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 1.3 مليون مشجع عن العدد قبل عقد من الزمن.

هل ترغب في حضور أحد الديربيات التي لا بد من مشاهدتها في المملكة، مثل ديربي البحر (الاتحاد ضد الأهلي) أو ديربي العاصمة (الهلال ضد النصر) أو ديربي الشرق (الاتفاق ضد القصصية)؟

دع GOAL يرشدك إلى جميع المعلومات الهامة التي تحتاجها للحصول على تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

كل ما تحتاج معرفته عن الدوري السعودي للمحترفين 2025/26

التاريخ 28 أغسطس 2025 – مايو 2026 الفرق 18 الصيغة يلعب كل فريق 34 مباراة الموقع المملكة العربية السعودية الهبوط تنزل الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية التذاكر التذاكر

الدوري السعودي للمحترفين المباريات القادمة

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة التذاكر 6 مارس 2026 - 22:00 الأهلي ضد الاتحاد التذاكر 6 مارس 2026 - 22:00 الهلال ضد النجمة التذاكر 6 مارس 2026 - 22:00 الخليج ضد الحزم التذاكر 7 مارس 2026 - 22:00 النصر ضد NEOM SC التذاكر 13 مارس 2026 - 23:00 القدسية ضد الأهلي التذاكر 14 مارس 2026 - 23:00 الفاتح ضد الهلال التذاكر 3 أبريل 2026 - 21:15 الاتفاق ضد القادسية (ديربي الشرق) التذاكر 7 مايو 2026 - 22:00 النصر ضد الهلال (ديربي الرياض) التذاكر 21 مايو 2026 - 22:00 الاتحاد ضد القصدية (الجولة النهائية) التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي الذهاب إلى الموقعالرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات".

تقام مباريات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، معظمها من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وتُطرح التذاكر للبيع عادةً قبل أسبوعين من كل مباراة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في حجز مقاعد قبل طرح التذاكر رسميًا أو كنت تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظة الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في اللجوء إلى بائعي التذاكر الثانويين مثل StubHub أو Ticombo، حيث تتوفر التذاكر بسعر يبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكنك عادةً شراء تذكرة مباراة الدوري السعودي للمحترفين بسعر 50-100 ريال سعودي، مما يجعل حضور المباريات في متناول المسافرين الفرديين ومجموعات المشجعين أو العائلات المولعة بكرة القدم.

ومع ذلك، فإن الأحداث البارزة، خاصة مع فرق كرة القدم الشهيرة مثل نادي الهلال أو نادي النصر، تكلف أكثر، خاصة في مناطق المشاهدة المميزة.

هناك أيضًا خيارات ثانوية لشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين، مثل StubHub أو Ticombo. قد تتقلب الأسعار هنا، سواء فوق أو تحت السعر المحدد للتذكرة، اعتمادًا على المباراة وقرب موعدها، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 17 ريالًا سعوديًا.

كيفية مشاهدة أو بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين

يمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين وبثها مباشرة في المملكة المتحدة على DAZN. يمكنك تنزيل تطبيق DAZN على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Apple وAndroid وFire TV وRoku وأجهزة التلفزيون الذكية وغيرها الكثير. يمكنك الاشتراك في DAZN في المملكة المتحدة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في صفقة مدتها 12 شهرًا أو الاشتراك في الباقة المرنة بقيمة 19.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، والتي يمكنك إلغاؤها في أي وقت. تتوفر أيضًا باقة سنوية (الدفع مقدمًا) مقابل 129.99 جنيهًا إسترلينيًا، والتي تقدم أفضل قيمة مقابل المال.

في الولايات المتحدة، يتم بث الدوري السعودي للمحترفين مباشرة على FOX Soccer Plus. Fubo هي إحدى خدمات البث التي تتيح للمشاهدين الوصول إلى FOX Soccer Plus. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا في الشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا في الأشهر التالية. وهي خدمة مبسطة وتركز على الرياضة وتضم أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel وشبكات محلية مثل ABC و CBS و Fox. تشمل خطط Fubo الأخرى الباقة الأساسية "Pro" (حوالي 85 دولارًا في الشهر) وباقة "Elite" الأعلى مستوى (حوالي 95 دولارًا في الشهر) وهناك أيضًا باقة "Latino" التي توفر قنوات رياضية وترفيهية باللغة الإسبانية. تقدم Fubo تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد لجميع خططها.

الدوري السعودي للمحترفين 2025/26 – الفرق والملاعب

النادي الملعب (الموقع) السعة نادي الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة) 62,345 النادي الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة) 62,345 نادي الخليج استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) 35 نادي الهلال لكرة القدم ملعب المملكة (الرياض) 30 نادي النصر لكرة القدم حديقة الأول (الرياض) 25 نادي الاتفاق لكرة القدم ملعب نادي الاتفاق (الدمام) 15 نادي الشباب لكرة القدم استاد SHG (الرياض) 15 نادي الرياض استاد الأمير تركي بن عبد العزيز (الرياض) 15 نادي الأخدود استاد الأمير حثلول بن عبد العزيز الرياضي (نجران) 12 نادي نيوم استاد مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك) 12 نادي القصدية لكرة القدم ملعب الأمير سعود بن جلاوي (الخبر) 11800 نادي الفتح ملعب نادي الفتح (المبارز) 11 نادي النجمة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بريدة (عنزة) 10 نادي الحازم ملعب نادي الحزم (الراس) 8 نادي الخلود ملعب نادي الحزم (الراس) 8,000 نادي الفيحة مدينة المجمع الرياضية 7

ما الذي يجب معرفته عن الدوري السعودي للمحترفين 2025/26؟

قد تكون الدوري السعودي للمحترفين قد تأسست في عام 2007، ولكن جذورها تعود إلى الخمسينيات ومسابقة الدوري الملكي. تسعة أندية مختلفة توجت بطلة للسعودية إذا عدنا إلى تلك الأيام الأولى. ومع ذلك، منذ أن تم تغيير اسم الدوري الممتاز إلى الدوري السعودي للمحترفين، سيطرت ثلاثة أندية على اللقب. فاز أربعة عشر لقبًا من أصل 17 لقبًا منذ عام 2007 إلى الهلال (8) والنصر (3) والاتحاد (3)، وقد مرت 9 سنوات منذ أن فاز أحد هذه الأندية بلقب الدوري السعودي.

النجاح يؤدي حتماً إلى الشعبية، ولذلك فليس من المستغرب أن تحظى هذه الأندية الثلاثة، الاتحاد والهلال والنصر (إلى جانب الأهلي) بأعلى معدلات حضور في الدوري. في الواقع، تستحوذ هذه الأندية على أكثر من 60٪ من إجمالي الحضور السنوي للدوري السعودي للمحترفين. كما أن هذه الأندية تميل إلى جذب غالبية النجوم الأجانب الذين يمارسون مهنتهم في الشرق الأوسط.

كان شراء كريستيانو رونالدو في عام 2022 هو التعاقد الأبرز في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. كان النادي النصر في قمة السعادة، خاصة أن كريستيانو رونالدو كان قد رفض في السابق الانتقال إلى النادي المحلي المنافس، الهلال. أحدث وصول رونالدو ثورة في كرة القدم السعودية ككل ومهد الطريق لانضمام العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري السعودي للمحترفين.

مع وجود أربعة من فرق الدوري السعودي للمحترفين الحاليين في الرياض (الهلال، النصر، الشباب والرياض)، فإن رحلة عشاق الرياضة إلى العاصمة السعودية غالبًا ما تعني مشاهدة مباراة في الدوري المحترفين خلال عطلتهم. مع وجود لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وألكسندر ميتروفيتش ونيمار وجون دوران وداروين نونيز الذين لعبوا (أو ما زالوا يلعبون) للهلال والنصر، فليس من المستغرب أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعًا كلما لعب هذان الناديان.

ربما كانت الأندية من الرياض تهيمن على كرة القدم السعودية في الماضي، لكن نادي الاتحاد من مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر حافظ على مكانته على مر السنين، وهو أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد وفي آسيا ككل. يحب العديد من مشجعي كرة القدم مشاهدة بطل الدوري السعودي الحالي في مباريات حية، خاصةً عندما يكون لديه تشكيلة رائعة تضم كريم بنزيمة وستيفن بيرغوين وموسى ديابي وفابينيو.