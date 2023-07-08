رغم الإغراء السعودي ومحاولات بيعه .. الكشف عن سر تمسك كيسييه ببرشلونة

هل يستمر أم يرحل بعد موسم وحيد؟

كشفت تقارير في الإعلام الإسباني عن السبب وراء تمسك فرانك كيسييه بالاستمرار في صفوف برشلونة رغم الأنباء عن عروض سعودية ضخمة.

وانضم متوسط الميدان الصيف الماضي فقط إلى صفوف النادي الكتالوني مجاناً عقب انتهاء عقده مع ميلان، ولكن فشل في فرض نفسه أساسياً على تشكيل تشافي.

وقالت "موندو" إن لاعب الروسونيري السابق مقتنع أن فترته الأفضل مع برشلونة لم تأت بعد على المستوى الفردي رغم مساهمته في تحقيق لقب الليجا والسوبر جماعياً.

وذكر التقرير أن رغم صراحة المدير الفني معه بأن دوره لن يكون محورياً الموسم المقبل، ولكن كيسييه يثق في تشافي الذي أقنعه في المقام الأول بالتوقيع مع البلوجرانا.

وأوضح التقرير أن برشلونة لا يمانع استمرار اللاعب، ولكن لا يستبعد رحيله كذلك، خصوصاً إذا وصلت عروض مادية مغرية، وسط حديث عن عرض سعودي وصل للنادي الكتالوني في الأسابيع الماضية لضم اللاعب.