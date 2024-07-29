على غرار ميدو.. نجم ميلان يعود من الاعتزال ويوقع عقدًا لمباراة واحدة في بهوتان!

تصنيف منتخب بلادهم الـ 182 على العالم.

كشفت نادي بارو الذي ينشط في دوري بهوتان عن توقيعه مع اللاعب التاريخي لمنتخب اليابان كيسوكي هوندا.

جاء هذا في بيان تناقلته وسائل الإعلام اليابانية أكد من خلاله النادي الذي يلعب في الدولة التي يصنف منتخبها في المركز الـ 182 على العالم أن هوندا سيلعب لمدة مباراة واحدة فقط معهم.

وتعد تلك هي المباراة الأولى لهوندا منذ اعتزاله كرة القدم قبل حوالي ثلاثة أعوام في نوفمبر 2021.

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وسيلعب معهم مباراة تحديد الفريق الذي سيصعد لدوري التحدي الآسيوي، البطولة التي توازي دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيكون ذلك هو الدوري العاشر الذي يلعب فيه هوندا، بعد ظهوره مع ميلان في الدوري الإيطالي وفي الدوري الياباني والهولندي والروسي والمكسيكي والأسترالي والبرازيلي والبرتغالي والأزربيجاني والليتواني.

يذكر أن أحمد حسام ميدو نجم توتنهام السابق كان قد أعلن هو الآخر عن عودته لكرة القدم بعد حوالي عشر سنوات على الاعتزال، لكنه لم يكشف تفاصيل إضافية.