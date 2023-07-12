نجم جديد من الهلال على أبواب الشباب!

يبدو أن نادي الشباب، سيصبح وجهة لأبرز نجوم الهلال، الذين سيرحلون عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الشباب أعلن منذ أيام قليلة، التعاقد مع متوسط الميدان الكولومبي جوستافو كوييار، قادمًا من صفوف الهلال، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام، بـ5 ملايين ريال فقط.

وبعد كوييار.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، انتقال المهاجم المالي موسى ماريجا، من الزعيم إلى الليث الشبابي، خلال الأيام القادمة.

وكتبت الصحيفة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ماريجا سيصبح لاعبًا في صفوف الشباب، بعد رحيله عن الهلال".

وكان من المقرر أن يرحل المهاجم المالي، خلال الأيام الماضية؛ إلا أن إدارة الهلال، منحته الفرصة بشكل مؤقت، حتى يشاهده المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، في التدريبات والمباريات الودية.

جدير بالذكر أن موسى ماريجا، انضم إلى الهلال في صيف 2021، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي؛ حيث سجل 25 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 75 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.