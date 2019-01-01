كوينتراو يقترب من الانضمام لصفوف باوك اليوناني

نجم ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو يقترب من الانضمام لصفوف باوك اليوناني في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن النجم السابق لفريق ريال مدريد فابيو كونتيراو قد اقترب من الانضمام لصفوف فريق باوك اليوناني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أبولا" والتي أكدت أن اللاعب أوشك على اتمام انتقاله المجاني من رايو آفي لصفوف باوك خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب متواجد في اليونان بالوقت الحالي بالفعل، وسيخضع للكشف الطبي مع فريقه الجديد خلال ساعات قليلة.

جاريث بيل يُظهر وجهًا جديدًا في ريال مدريد

ويعد كوينتراو في الوقت الحالي لاعبًا مجانيًا لن يكلف الفريق اليوناني أي أموال سوى راتبه السنوي الذي تم الاتفاق على معظم تفاصيله بالفعل.

وكان اللاعب البرتغالي قد أمضى آخر موسمين في الدوري المحلي الخاص ببلده، حيث أمضى أول موسم بعيدًا عن ريال مدريد بنادي سبورتينج لشبونة، قبل أن ينضم مجانًا لرايو آفي في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن كوينتراو سبق له العمل رفقة المدير الفني للفريق أبيل فيريرا، عندما كان الأخير مديرًا فنيًا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.