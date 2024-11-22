كوندي في محطة القطار؟ النجم الفرنسي ينفجر ضاحكًا بسبب "توأمه!"

مدافع برشلونة يملك حس الدعابة!

نشر أحد الحسابات على موقع "إكس" صورة تظهر شخصًا يبدو أنه نجم برشلونة جول كوندي، وهو يقلب في هاتفه أثناء الانتظار في محطة القطار.

شبكة "بوست يونايتد" نشرت الصورة مع عبارة: "جول كوندي في محطة القطار" ليرد النجم الفرنسي عليها بشكل ساخر.

كوندي أعاد تغريد الصورة وكتب: "هههههه.. ليس أنا في الصورة.. بل أخي التوأم جولين!" في إشارة إلى نفي وجوده في الصورة رغم شدة الشبه مع صاحبها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو أن كوندي يمزح بنسبة كبيرة، لأنه من غير المعروف أن كوندي يملك أخًا توأم، واستخدام اسم "جولين" فيه إشارة إلى اسم المدافع الفرنسي المطول "جوليس".

يعد كوندي من أهم دعائم برشلونة هذا الموسم مع المدرب الألماني هانز فليك، ورغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيمن إلا أنه يقدم مستويات رائعة رفقة البلوجرانا.