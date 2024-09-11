كوندي لا يمكن أن يستمر طويلًا.. برشلونة يستهدف ظهيرين لتعويض فشل صفقة كانسيلو!

بند في عقد أحدهما سيجعل الصفقة سهلة للغاية

يستهدف برشلونة ضم أحد ظهيرين أيمنين يلعبان على المستوى الدولي، باعتبارهما بديلين لفشل وصول جواو كانسيلو إلى النادي الكتالوني.

منذ ذلك التوقيت هناك أزمة واضحة في الجبهة اليمنى لبرشلونة، هانزي فليك يعتمد على جول كوندي كظهير أيمن وهو مركز ليس مركزه الأساسي، بينما يعد هيكتور فورت البديل الوحيد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى ان برشلونة قد يستهدف ضم أوسكار مينجيزا، لاعبه السابق، والذي يمتد عقده مع سيلتا فيجو حتى 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويملك برشلونة خيارًا بإعادة مينجيزا مقابل 9 ملايين يورو خلال مدة التعاقد، وهي تفصيلة يبدو أن البلوجرانا سيجني ثمارها قريبًا حال أراد ضم الإسباني الدولي.

إلا أن تفضيل هانزي فليك الأول سيكون لوصول يوشوا كيميش إلى النادي الكتالوني، اللاعب الذي يستطيع سد خانة الظهير الأيمن ومحور الوسط، ودربه فليك على مستوى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.