كوندي: كررنا ما فعلناه في سانتياجو بيرنابيو وهدف ريال مدريد لم يُغير ثقتنا بالفوز

برشلونة تُوج بالسوبر الإسباني

أبدى جول كوندي مدافع برشلونة سعادته البالغة بالفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في ملعب الجوهرة المشعة بجدة مساء اليوم الأحد.

ريال مدريد افتتح التسجيل مبكرًا بهدف كيليان مبابي، لكن برشلونة رد بأربعة أهداف خلال الشوط الاول بواسطة روبرت ليفاندوفسكي، هدفين، ورافينيا وأليكس بالدي، وقد أضاف الجناح البرازيلي الهدف الخامس في بداية الشوط الثاني قبل أن يُقلص رودريجو الفارق للريال من كرة ثابتة تسببت في طرد فويتشيك تشيزني حارس مرمى البارسا.

كوندي، الذي صنع الهدف الخامس بطريقة مذهلة، أكد أن اتباع اللاعبين لتعليمات المدرب هانز فليك هو سر الأداء القول والفوز الكبير، مضيفًا في تصريحاته لقناة "Movistar""فوز يعني الكثير، الفوز في الكلاسيكو ضد ريال مدريد يبقى دائمًا مميزًا. طبقنا خطة اللعب بشكل مثالي، كما سبق وفعلنا في سانتياجو بيرنابيو، كنا ندرك تمامًا ضرورة الضغط على ريال مدريد وعدم منحه أي مساحة. تمتعنا بالصبر والهدوء، والهدف الأول للريال لم يُغير من ثقتنا في الفوز".

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تابع "أنا فخور جدي بالفريق، لقد تعلمنا كثيرًا. منذ فترة ليست بالطويلة كنا نعاني حتى مع تقدمنا النتيجة. اليوم اجتمعنا بعد حالة الطرد واتفقنا على أننا سنعاني لكننا سنبقى في الخلف للدفاع عن تقدمنا. لقد فزنا باللقب، سيعزز ثقتنا كثيرًا. كنا حاجة للفوز به وقد استحقينا لفوز به".

يٌشار إلى أن برشلونة مقبل على مرحلة حاسمة ومهمة من الموسم، حيث سيسعى لضمان تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكذلك محاولة تقليص فارق الصدارة مع أتلتيكو مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني لأقل من الـ6 نقاط الحالية.