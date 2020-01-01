كونتي يهاجم كابيلو: من يواجه إنتر يشعر بالخوف

كونتي لم يخف انزعاجه من تحليل فابيو كابيلو لأداء إنتر ميلان أمام نابولي

أبدى أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، انزعاجه من فابيو كابيلو، عقب فوز الأفاعي على نابولي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

تحليل فابيو كابيلو، مدرب ميلان وروما، لأداء إنتر أمام نابولي، أزعج كونتي بشدة.

وقال كونتي، عقب اللقاء: "ما الذي تتحدث عنه يا سيد كابليو؟ إنتر حين يستحوذ على الكرة يعرف دائمًا ما يجب القيام به، نحن نلعب بقلوبنا".

وأضاف مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق: "إنتر لم يركن للدفاع في انتظار أن يهاجم نابولي، أنا لا أتفق مع كابيلو فيما قاله، لقد ضغطنا بقوة وحاولنا السيطرة على المباراة".

وتابع: "لحسن الحظ من يواجهنا يشعر بالخوف أكثر ممن يشاهد المباراة، أشعر بالسخافة".

وأتم: "إنتر ليس فريقًا يدافع وينتظر في ملعبه، بل كرة القدم جميلة لأن فيها أساليب لعب متنوعة".

واستعاد إنتر، صدارة الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، حيث يتفوق بفارق الأهداف، على منافسه يوفنتوس، الذي يمتلك نفس عدد النقاط.