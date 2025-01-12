ليس ماركوس راشفورد .. نابولي يختار خليفة "خفيتشا كفاراتسخيليا" من مانشستر يونايتد

بديل مفاجئ للنجم الجورجي في الفريق الإيطالي

لم يُهدر نابولي الكثير من الوقت بعد الإعلان عن رغبة نجمه، خفيتشا كفاراتسخيليا، في الرحيل عن النادي، حيث بدأ فعليًا البحث عن بديله وقد وجده في مانشستر يونايتد.

قناة سبورت إيتاليا كشفت عن طلب أنتونيو كونتي من إدارة ناديه التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب وسط اليونايتد، مشيرة إلى أن جيوفاني مانا، المدير الرياضي للنادي، بدأ العمل فعليًا على تلبية طلب المدرب المخضرم.

وأشارت القناة إلى أن اللاعب المولود عام 2004 تُقدر قيمته المالية بـ50 مليون يورو، علمًا أن التقارير الصحفية المتابعة تتحدث عن إمكانية انتقال كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان بمبلغ قدرة 80 مليون يورو.

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من جانبه، أوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن مانشستر يونايتد مُرحب بالتخلي عن جارناتشو الذي لعب هذا الموسم 19 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 3 أهداف وصنع واحدًا.

يُشار إلى أن نابولي أنهى مرحلة الذهاب في الدوري الإيطالي متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وقد لعب كفاراتسخيليا 17 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع 3.