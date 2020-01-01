كونتي: التاريخ لن يذكرنا لو خسرنا من إشبيلية

المدرب الإيطالي يسعى للقب الأول مع إنتر

يؤمن أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر الإيطالي، بقدرة الفريق على كتابة التاريخ، خلال مواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.

إنتر على موعد مع نهائي البطولة غداً الجمعة، في مواجهة صعبة أمام نظيره الإسباني، والذي حصد اللقب 3 مرات متتالية من 2014 إلى 2016.

كونتي يخوض اللقاء، طمحاً في اللقب الأول له مع إنتر، بعد الفشل في الفوز الدوري الإيطالي لصالح نظيره يوفنتوس.

المزيد من الفرق

وقال مدرب إنتر في المؤتمر الصحفي للمباراة:"شاركت في العديد من النهائيات خلال مسيرتي، فزت في بعضها وخسرت البعض الآخر".

وأضاف:"عندما أفكر في الأمر، أتذكر جيداً أن الناس يتذكرون الفائز فقط، فزت بدوري أبطال أوروبا وخسرت بعدها 3 نهائيات، وأعرف جيداً ردود الأفعال بعدها".

وتابع:"يجب علينا أن نشعر بالفخر بعد التأهل لنهائي بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ 10 سنوات، لكن التاريخ لن يتذكر سوى الفريق الفائز فقط".

ميسي يقطع أجازته ويجتمع مع كومان لحسم مصيره

من أجل دوري الأبطال .. كم أنفق باريس سان جيرمان؟

يذكر أن إنتر تأهل للنهائي بعد فوزه على شاختار الأوكراني، بينما صعد إشبيلية بعد نجاحه في الإطاحة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.