كونتي: الآن نحن في أوروبا وعلينا تقديم أفضل ما لدينا

أبرز ما جاء في مؤتمر كونتي الصحفي قبل مواجهة إنتر ولودوجوريتس

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن لودوجوريتس فريق له احترامه ولا يمكن الاستهانة به قبل المواجهة التي ستجمعهما مساء الخميس المقبل.

وسيحل النيراتزوري ضيفًا ثقيلًا على لودوجوريتس مساء الخميس المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

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وحول المباراة، أكد أنطونيو كونتي إن اللعب في أوروبا يجب أن يتم بكامل التركيز، مؤكدًا أن الفريق في أقصى حالات الاستعداد حاليًا.

وأضاف: "لودوجوريتس فريق جيد ويقدم أداء كبيرًا في المباريات الأخيرة، لقد تابعت آخر مبارياتهم في الدوري وفازوا بستة أهداف نظيفة"

وتابع: "لقد ركزنا على نقط قوتهم ونقاط ضعفهم كذلك ونحضر في الوقت الحالي للمباراة بالشكل الكافي حتى نأخذ حذرنا ونستعد جيدًا"

وأردف: "أنا لست حزينًا بشأن الأداء، في مباراة لاتسيو النتيجة فقط هي التي تثير حزني، لأننا قدمنا أداءً جيدًا يومها، ولكننا نفكر في القادم دائمًا"

وحول إريكسن قال: "هو يمثل إضافة لنا بالطبع، والأمر لا يتعلق بخبرته الأوروبية ومشاركاته من قبل، هو لاعب مميز بموهبة كبيرة وإمكانيات عالية"

وأكمل: "لوكاكو سيرتاح غدًا حتى يحصل على قسط من الراحة بعد عودته من الإصابة، شكرينيار لن يلعب بسبب الأنفلونزا لذا فضلت ألا يسافر معنا ويحصل على فرصته من أجل التعافي"

واسترسل: "سانشيز سيبدأ غدًا بجوار لوكاكو على الأرجح، لقد أثرت الإصابة الطويلة على مردوده كونه غاب لثلاثة أشهر، ولكنه بدأ يستعيد حساسية المباريات"

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يذكر أن إنتر قد هبط إلى منافسات الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا والتي ضمت برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.