كونتي: اسألوا الإدارة عن الصفقات ومستقبل إيكاردي مفتوح

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد أنه منفتح أمام كل الخيارات مع ماورو إيكاردي ويرفض الإجابة عن أسئلة سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لفريق إنتر الإيطالي على سعادته بتولي المهمة التدريبية للفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي المدرب السابق للنيراتزوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي وأكد خلالها أن مشروع النادي وطموحه في المستقبل كانا السبب الأساسي خلف قراره بتدريب الفريق.

يوفنتوس ⚪️⚫️

الدوري الايطالي🏆🏆🏆

كأس السوبر الإيطالي 🏆🏆



تشيلسي🔵

الدوري الإنجليزي 🏆

كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆



ماذا سيفعل كونتي في إنتر؟ 🔵⚫️ pic.twitter.com/pKuhWzmPgu — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال كونتي: "أنا الآن في نادي يملك تاريخًا عظيمًا، ولديه طموحات كبيرة من أجل تكرار ما كان يحققه من انتصارات في الماضي، لهذا السبب أتيت لهنا".

وأضاف عندما تم سؤاله عن لوكاكو: "من الصعب الحديث عن تلك الأمور حاليًا، لكن بكل تأكيد لدينا خطة من أجل تطوير الفريق، لكننا لدينا طموح كبير لتقليص الفارق مع يوفنتوس، ولو أردتم الإجابات عن سوق الانتقالات فأسألوا المدير الرياضي".

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وأكمل عن إيكاردي: "سنرى كيف ستسير الأمور مع إيكاردي ونتخذ القرار الأفضل للنادي، ولا أهتم سوى بالحاضر والمستقبل".

جدير بالذكر أن الموسم الماضي كان قد شهد الكثير من التوتر في العلاقة بين إيكاردي والإدارة بسبب تجديد تعاقده مع الفريق.