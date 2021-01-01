كونتي: أشرف حكيمي بات لاعبًا أفضل وفيدال لا يعجبني

كونتي يشيد بحكيمي ويهاجم فيدال

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن أشرف حكيمي بات لاعبًا أفضل ولم يعد يهتم بالهجوم فقط على حساب الجانب الدفاعي، كما انتقد التشيلي أرتورو فيدال.

وحقق فريق إنتر الفوز اليوم على نظيره كروتوني في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي على ملعب النيراتزوري.

وعقب المباراة التي سجل فيها حكيمي هدفًا وقدم مباراة رائعة تلقى على إثرها الكثير من الإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث كونتي بشأن تطوره.

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وقال المدير الفني للنيراتزوري إن أرتورو فيدال عليه بذل المزيد من الجهد والعمل بشكل أفضل كما أن أشرف حكيمي بات لاعبًا أفضل بكثير في الوقت الحالي.

وأضاف: "على أرتورو أن يعمل بشكل مستمر، لا أحد لديه مركز مضمون هنا، يجب عليه إظهار أنه يستحق اللعب هنا، وأن يقدم أداءً أفضل بكثير ليحافظ على مكانه"

وتابع: "أشرف حكيمي يتطور يومًا بعد يوم، لقد أصبح أفضل فيما يتعلق بالجانب الدفاعي وهذا جعله أكثر تكاملًا وأكثر جودة وأنا سعيد بالطبع من أجله"

وأردف: "كان يفكر فقط في الهجوم حين وصل، والآن تظهر أهمية دوره في كلا المرحلتين، الآن هو هو لاعب كرة قدم أفضل بكثير وكان ذلك بفضل عمله المستمر، إنه يقدم لي الضمانات التي كنت أبحث عنها"

مارتينيز ولوكاكو يقودان إنتر لقمة الدوري الإيطالي بسداسية في كروتوني

بهذه النتيجة التي حققها النيراتزوري يصعد الفريق إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة في انتظار بقية لقاءات الجولة.