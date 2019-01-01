كومباني: تجديد العقد؟ لا داعي للتعجل، أنا والسيتي شركاء

المدافع صاحب الـ32 عامًا مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف فينسينت كومباني علاقته بفريقه مانشستر سيتي بالشراكة، موضحًا أنه غير متعجل تجديد عقده مع النادي رغم أن الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ كومباني مسيرته مع السيتي عام 2008 وقد خاض معه 347 مباراة منذ انضم له من هامبورج الألماني، وكان خلال تلك الفترة عنصرًا رئيسيًا في إنجازات الفريق، لكن المواسم الأخيرة شهدت تعرضه للكثير من الإصابات أعاقته وأبعدته عن اللعب لفترات طويلة.

وقال اللاعب البلجيكي حول عقده الذي سينتهي خلال يونيو القادم "أنا في موقع متميز، لدي علاقة رائعة مع النادي، نحن في هذا الأمر مثل الشركاء".

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أضاف لقناة سكاي سبورتس "لا أحد يتخذ قرارات متسرعة. لدينا الكثير من المباريات القادمة، و4 ألقاب لانزال ننافس عليها، وعقد مازال سارٍ. هذا هو الأمر المهم، لا داعي للنظر بعيدًا جدًا، الجميع هادئ".

صاحب الـ32 عامًا وصف الموسم الجاري بالخاص بالنسبة للسيتي، إذ مازال يُطارد ليفربول على صدارة البريميرليج وسيُواجه تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الأسبوع القادم، وأمامه لقاء ضد مدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك سيلعب ضد شالكه في دوري الأبطال.

إذ قال "كل المواسم كانت مميزة في السيتي، لكن في تلك المرحلة من الوقت نحن مشغولون أكثر بالأحداث اليومية وننسى كيف يمكن أن يكون هذا الموسم خاصًا للفريق. أريد أن ألعب دوري في جعل الجميع يُدرك هذا ويقوم بعمله بالشكل الصحيح. لايزال هناك الكثير مما نتطلع إليه".