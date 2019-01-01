كومباني يستعد لتجديد عقده مع السيتي

المدافع البلجيكي سيُمدد إقامته في ملعب الاتحاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

علم جول من مصادره الخاصة أن فينسينت كومباني بات جاهزًا لتجديد عقده مع الفريق، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يلعب كومباني كثيرًا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مع السيتي نتيجة الإصابات العديدة والمشاكل البدنية التي لاحقته، لكن رغم هذا فالنادي يرغب في بقائه ولذا سيُجدد عقده لموسم واحد مع تخفيض ملحوظ في راتبه المقدر حاليًا بـ120 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

شمايكل يختلف مع نيفيل حول قدرة اليونايتد على الفوز في باريس

بجانب هذا، يرغب السيتي في الاستفادة من اللاعب البلجيكي حتى بعد اعتزاله بمنحه دورًا جديدًا في النادي، تقديرًا لمسيرته الممتازة التي بدأت عام 2008.

ومن المتوقع أن يدخل السيتي سوق الانتقالات الصيف القادم للتعاقد مع مدافع جديد، ويُعد ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام أبرز المرشحين لارتداء قميص الفريق لكن الحصول عليه لن يكون سهلًا، لوجود أكثر من نادٍ يرغب في ضمه أبرزهم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة.