كومان يكشف مصير رقم 10 الجديد ويتمنى مبابي في برشلونة

وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة قبل مباراة خيتافي في الدوري الإسباني.

عقد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة خيتافي التي تقام على ملعب "كامب نو" لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وخلال المؤتمر الصحفي كشف كومان عن العديد من الأمور المتعلقة بنادي برشلونة، أبرزها مصير الرقم عشرة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وموقف اللاعبين الزائدين عن حاجة الفريق أمثال البوسني ميراليم بينايتش والفرنسي صامويل أومتيتي.

وقال كومان عن مواجهة خيتافي: "الصورة التي قدمها خيتافي حتى الآن لم تكن إيجابية، لقد خسروا أول مباراتين، لكنهم فريق تنافسي لديه أسلحته، علينا أن نكون في أعلى مستويات التركيز منذ البداية لتحقيق الفوز".

وتطرق الهولندي للحديث عن قلة التعاقدات التي أبرمها برشلونة حتى الآن بقوله: "أتفهم الأمر، ولكن كل شخص يريد الأفضل للنادي، الأمر محبط، لكن علينا أن نكون واقعيين".

وأضاف: "اقتصاديًا لا يمكن للنادي منافسة باريس سان جيرمان أو قطبي مانشستر، اليوم الأمر على هذا النحو وعلينا أن نتقبله، علينا العمل من أجل التحسن، لكن كما قلت دائمًا يجب أن نكون واقعيين مع وضع الفريق".

وأكمل: "علينا أن نعرف أننا نحاول تغيير الأشياء، مع اللاعبين الشباب المختلفين في السن، لدينا فريق جيد".

ماذا قال كومان عن موقف أومتيتي وبيانيتش؟

وانتقل كومان للحديث عن موقف صامويل أومتيتي حيث قال: "ليس من الجيد التحدث عن الأسماء، النادي يعرف من أريد أن أعمل معه، لكن أحترم دائمًا اللاعبين الذين لديهم عقد".

وأضاف: "هناك منافسة في جميع المراكز، لكن هناك لاعبين وضعيتهم مقعدة للغاية، هذا ليس جيدًا لهم أو لنا، إذا استعدنا الجميع سنمتلك 30 لاعبًا".

وعن موقف بينايتش قال الهولندي: "لم يتبق سوى أيام قليلة قبل أن نمنح اللاعبين الذين يريدون اللعب إلى أندية أخرى، بيانيتش هو أحد هؤلاء اللاعبين، وضعه جيد جدًا بدنيًا ولهذا السبب يدخل القائمة، أجد أنه ليس من الاحترام تركه واستدعاء 20 لاعبًا فقط".

ماذا قال كومان عن مصير الرقم 10 في برشلونة؟

مصير الرقم عشرة في برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي أصبح بمثابة اللغز، حيث لم يتم منح الرقم الأسطوري في النادي الكتالوني حتى الآن إلى أي لاعب.

وقال كومان عن ذلك: "لا أعرف من سيرتدي الرقم 10، إنه أمر خاص بالنادي".

ماذا قال كومان عن قرعة دوري أبطال أوروبا؟

وعاد كومان للحديث عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي أوقعت برشلونة مع بايرن ميونخ الألماني، ودينامو كييف الأوكراني، وبنفيكا البرتغالي.

وقال الهولندي عن القرعة وترتيب المباريات: "لا يهمني أن ألعب آخر مباراة على أرضنا أو خارجها، إنها مجموعة قوية وجذابة للغاية".

وأضاف: "كنت في بنفيكا لمدة عام، ومن الجيد مواجهة فرقها، نحن نعرف بالفعل عن دينامو كييف، واجهنا بعضنا البعض العام الماضي، لكن ما يهم هو مباراة خيتافي الآن".

ماذا قال كومان عن احتمالية انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

وتطرق كومان خلال مؤتمره الصحفي للحديث عن احتمالية تعاقد ريال مدريد عن كيليان مبابي بقوله: "لا يقلقني الأمر، إذا امتلك ريال مدريد المال للتوقيع معه فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأريد أيضًا ضمه إلى فريقي".

وأضاف: "جميع الأندية تريد تحسين فرقها، من المثالي الاعتماد على مثل هؤلاء اللاعبين".

كما تحدث كومان عن الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين خلال سوق الانتقالات بقوله: "بالنسبة لي هذه الأرقام سخيفة، كل شخص لديه مشاكل، بالنسبة لي من الجنون أن أدفع الكثير من المال في لاعب واحد".

ما هو موقف أنسو فاتي الحالي؟

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث كومان كذلك عن موقف أنسو فاتي واقتراب عودته إلى الفريق بقوله: "علينا التأكيد على أن الطريق أمامه طويل للغاية للعودة إلى المنافسة بأقصى قوة، لقد غاب لسبعة أو ثمانية أشهر، ولا أريد الحديث عن موعد للعودة".

واختتم حديثه: "يحتاج للمزيد إلى التدريب والمزيد من اللياقة البدنية، لن نخاطر أبدًا مع أنسو".

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