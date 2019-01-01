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كومان يغلق الباب في وجه برشلونة

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المدير الفني لمنتخب هولندا يرد على أخبار انتقاله لتدريب برشلونة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

رد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى نادي برشلونة في الموسم القادم.

وارتبط اسم كومان، بتدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم القادم، في حال رحيل فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق، بسبب سوء النتائج والأداء.

وقال كومان في تصريحات صحفية اليوم، عند سؤاله عن إمكانية تدريب برشلونة: "يتبقى عام واحد حتى بطولة اليورو القادمة، ليس وقتاً مناسباً للحديث عن مثل هذه الأمور، يجب ان نضع هذه التكهنات خلفنا".

ولم يرغب المدرب صاحب الـ 56 عاماً، الحديث كثيراً حول هذا الأمر، وقال: "بالغض النظر عما أقوله البعض يقول إن عرض برشلونة عليك عرضاً ستذهب على الفوز، وسائل الإعلام ستنشر مثل هذه الأخبار، لقد قبلت عرض المنتخب الهولندي".

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وعند سؤاله إذا كان بإمكانه رفض عرض برشلونة في حال رحيل فالفيردي، قال: "سيكون هذا سهلاً، ولكنني لن أفعل ذلك".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أن المؤتمر الصحفي الحالي، حول منتخب هولندا وأريد استمراره هكذا".

ويستعد المنتخب الهولندي، لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم السادس من يونيو الجاري أمام المنتخب الإنجليزي.

بينما يلعب الطواحين أمام منتخب ألمانيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لليورو القادم، إذ يحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاث نقاط.

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