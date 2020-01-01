كومان: هولندا تعجلت إلغاء الدوري وسوف أعود إلى برشلونة

مدرب منتخب هولندا رونالدو كومان يتحدث عن إمكانية تدريب برشلونة

أكد رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أنه بالفعل يحلم بالعودة إلى كامب نو كمدير فني لبرشلونة الذي مثله كلاعب منذ سنوات منتقدًا قرار إلغاء الدوري الهولندي واللعب دون جمهور.

وكانت الكثير من الأخبار قد ربطت بين رونالد كومان وبين برشلونة خاصة بعد إقالة المدرب السابق للكتلان إرنستو فالفيردي في يناير الماضي.

وحول ذلك، قال رونالدو كومان في تصريحات مع "راديو كتالونيا" إنه ملتزم مع المنتخب الهولندي بخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وهو ما يمنعه من التفكير في أي وجهة أخرى.

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وأضاف: "بعد أمم أوروبا سيكون لدي استعداد كامل لتدريب برشلونة، لا يمكن أن أخفي أنني بالفعل لدي أمل كبير في العودة إلى كامب نو"

وحول برشلونة قال: "لقد اتصلوا بي بالفعل بعد إقالة إرنستو فالفيردي ولكنني اعتذرت في ذلك التوقيت لأنني ملتزم مع منتخب بلادي، بعد أمم أوروبا سيكون هناك فرصة لإعادة النظر"

المدرب الهولندي أشار إلى أنّ قرار إلغاء المسابقة جاء مبكرًا لأنّ الوضع في البلاد أصبح أفضل في الوقت الراهن.

وبالنسبة لإصابته في القلب وانتقاله إلى المستشفى، أردف: "يجب أن أشكر زوجتي على هذا الأمر، لقد تصرفت بسرعة ولذلك استطعت النجاة من الأزمة التي مررت بها. أنا الآن في أفضل حال".

واختتم: "أتابع مباريات الدوري الألماني دون حضور جماهيري وأشعر وكأن الكرة أصبحت صناعية وليست طبيعية. وجود الجمهور يعني الكثير لهذه اللعبة".

يذكر أن رونالد كومان رفقة تشافي هيرنانديز كانا أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الفريق الكتالوني قبل أن يقع الخيار في النهاية على كيكي سيتين.