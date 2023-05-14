كومان: هذا الثنائي سيمنع عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

علي رفعت
KoemanGetty Images
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رونالد كومان لا يتوقع لم شمل قريب!

توقع الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة ألا يعود الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد لصفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو"، وقال كومان: "لابورتا يريد أن ينقذ صورته لأنه سيبقى معروفًا كالشخص الذي ترك ليوينل ميسي يرحل عن برشلونة".

وأضاف: "لا أعتقد أن ميسي سيعود من جديد لصفوف برشلونة، فبوسكيتس سيرحل وجوردي ألبا كذلك وكلاهما صديقيه".

وأردف عن مستقبل الثلاثي: "لن أستغرب لو ذهبوا معًا لميامي أو إلى السعودية في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن كومان كان قد رحل عن صفوف برشلونة لتراجع النتائج ثم تولى تشافي هيرنانديز المسؤولية الفنية بعده ليحقق لقب السوبر الإسباني الأخير وهو في طريقه لتحقيق لقب الدوري.

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