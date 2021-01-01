كومان: لم أقل أن الثنائية مستحيلة وهذا هو مفتاح الفوز بالدوري

ماذا قال كومان عقب الفوز على فياريال؟

قال المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان إن فوز الفريق بالثنائية المحلية هذا الموسم ليس مستحيلًا، وأن حسم الدوري الإسباني بعد لقب كأس الملك هو الهدف في الوقت الحالي.

اليوم، وبسيناريو مثير، حقق برشلونة فوزًا هامًا على حساب مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، ليستفيد من تعثر ريال مدريد بالأمس.

وعقب المباراة، قال كومان إنه لم يقل أبدًا إن الفوز بالثنائية أو التتويج بلقب الدوري الإسباني من الممكن أن يعد شيئًا مستحيلًا، ولكنه أكد على أن ذلك يجب أن يتحقق من خلال لعب كل مباراة بمفردها.

وأضاف: "لم أقل ذلك مطلقًا، نحن نلعب من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني، لكن أعتقد أنه عندما لا تكون متصدرًا للترتيب، يجب أن تذهب لكل مباراة على حدى، لدينا ست مباريات متبقية".

وتابع: "نحن هنا من أجل تحقيق الهدف المنشود، الفريق يريد الفوز بلقب كبير آخر في الموسم الحالي، لذا فإن عقليتنا هي اللعب مباراة تلو الأخرى، وهي أفضل طريقة للفوز بهذا الدوري".

وأكد: "لقد لعبنا كثيرًا في الفترة الأخيرة، لقد كانت لدينا رحلات خارجية كثيرة صعبة للغاية، مع الوقت الإضافي، خاصة في كأس الملك، لقد بذلنا الكثير من الجهد ومنحنا المنافسات الكثير الطاقة، ونحن نكافح من أجل الليجا، ومن أجل عقليتنا".

ومن جانبه قال أنطوان جريزمان الذي تألق وسجل هدفي الفوز: "أنا هنا دائمًا لمساعدة الفريق، أحيانًا مع التمريرات وأحيانًا مع الأهداف، أنا مرتاح جدًا هنا ولا أفكر سوى في الأفضل للفريق".

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في النهاية، كان ذلك ضامنًا لوجبة كروية دسمة للمشجعين، متعة مجانية لمن لا يشجع برشلونة وريال مدريد وقرر أن يحضر المباراة بحثًا عمّا يشبعه كرويًا، أظن أن هؤلاء جميعًا وجدوا ضالتهم اليوم.