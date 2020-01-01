كومان: عدنا خطوة إلى الوراء وأشعر بخيبة أمل كبيرة

كومان يتحدث بعد الخسارة المؤسفة

أعرب رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن أسفه للهزيمة أمام نادي قادش مساء اليوم على ملعب رامون كارانزا الذي شهد سقوطًا جديدًا للعملاق الكتالوني.

وسقط برشلونة أمام قادش في الجولة 12 من الدوري الإسباني بالخسارة 2-1 ليفشل في ترك المركز السابع.

وعقب المباراة أكد كومان أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الهسارة خاصة على الخطأ الذي ترتب عليه الهدف الثاني للاعب بارتيدو.

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وأضاف: "من الصعب تفسير الهزيمة، لقد جئنا من مباريات جيدة حققنا فيها نتائج إيجابية، الشوط الأول لم يكن جيدًا وفي الشوط الثاني كنا أفضل"

وتابع: "لكن من المذهل أننا خسرنا بسبب خطأ غير متوقع من فريقنا، لا يمكن تبرير ذلك أيضًا ولكن علينا التفكير فيما هو آت"

وأردف: "لقد كانت خطوة للوراء فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري لذلك أشعر بخيبة أمل ناتجة عن هذه الخسارة، في المجمل الموقف لم يكن جيدًا الليلة"

وأكمل: "علينا التحسن وتحسين موقفنا فيما يتعلق بالمباريات التي نخوضها خارج ملعبنا حتى لا نستمر في فقدان النقاط كلما ابتعدنا عن ملعب كامب نو"

تحليل | خطة 2-7-1 لن تنجح أبدًا يا كومان!

يذكر أن رونالد كومان متهم بأنه مستمر في الإصرار على خطط فاشلة والثقة في أسماء بإمكانيات أقل من لاعبين على مقاعد البدلاء.