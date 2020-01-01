كومان: سعيد بالمستوى البدني وسواريز قد يستمر في برشلونة

تعرف على تصريحات كومان عقب لقاء جيرونا الودي

أكد رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ الفريق أصبح في أفضل أحواله البدنية، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد على لويس سواريز في الموسم الجديد.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب سواريز من مغادرة برشلونة إلى يوفنتوس لكن المفاوضات فشلت مما يعني استمرار اللاعب لموسم إضافي على الأقل.

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برشلونة انتصر على جيرونا بنتيجة 3-1 في مباراة ودية سجل فيها ليونيل ميسي هدفين.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "نحن أجهز فيما يتعلق بالنواحي البدنية، اللاعبون شاركوا في 60 دقيقة وبعضهم سوف يلعب 90 دقيقة يوم السبت المقبل لنصبح على أتم جاهزية للدوري. لقد تعبوا من التدريبات".

وتابع: "نعرف أننا نمتلك كتيبة من المواهب الشابة العظيمة، ولكن الأهم هو المشاركة سواء في التدريبات أو المباريات الودية. لو أردت اختيار لاعبًا شابًا فقط فربما كونراد أما بيدري وريكي بوتش فلديهما مستقبل عظيم".

المدرب الهولندي أشار إلى سعادته بطريقة اللعب والبناء من الخلف واللعب بحرية أكبر، مؤكدًا أنّ الفريق سيظهر بأفضل مستوياته في الدوري.

وأردف: "فيليبي كوتينيو في مرحلة رائعة من مسيرته، إنّه يتدرب بشكل جيد ولديه إمكانيات عظيمة ويحتاج للدعم من المدرب والجمهور".

واختتم: "تحدثت إلى لويس سواريز هذا الصباح، نحن بانتظار إن كان سيرحل أم يبقى. أحترم العقود ومن اليوم الأول قلت لو أنّه استمر في الفريق فسوف يكون ضمن خطط الموسم بالتأكيد".

جدير بالذكر أنّ ميسي طلب مغادرة برشلونة لكنّه تراجع عن الأمر في حوار خاص مع جول مؤكدًا استمراره في البلوجرانا رفضًا للدخول في معارك قانونية بالمحاكم.