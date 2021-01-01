كومان: دي يونج يلعب في آخر اللحظات بنفس مردود الدقيقة الأولى

تصريحات كومان عقب تخطي برشلونة لعقبة رايو فاييكانو في كأس ملك إسبانيا

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن إن فرينكي دي يونج يستطيع لعب المباراة كاملة بنفس المردود مؤكدًا أنه يمنح الفريق الكثير من الأفضلية حين يشارك.

تأهل نادي برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التفوق على رايو فاييكانو بهدفين لهدف في مباراة عصيبة حسمها البلوجرانا بالدقائق الأخيرة.

وعقب المباراة قال كومان إن الفريق لعب بشكل جيد وإن الجميع يشعرون بالسعادة من أجل الفوز وكذلك من أجل تسجيل دي يونج لهدف ومواصلة تألقه.

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد ولعبنا بطريقتنا رغم الأسلوب المعاكس لرايو، على الرغم من ذلك، فقد أوجدنا فرصًا واضحة وصريحة بعد التأخر في النتيجة، كان رد فعلنا جيدًا وفزنا بالمباراة بجودة عالية"

وتابع: "لقد كان بالإمكان من تسجيل المزيد من الأهداف لكننا نجحنا في تجاوز التعادل وهذا هو الشيء المهم، أنا سعيد بعقلية الفريق. يبدو أنهم مروا بأوقات عصيبة وأظهرنا عقلية الفوز دائمًا"

وأردف: "لقد كان شهرًا صعبًا للغاية، حيث شهد العديد من الرحلات والعديد من المباريات التي خضناها خارج ملعبنا، لقد أظهرنا عقلية واستحقنا الفوز، عليك أن تتابع التطور مباراة تلو الأخرى"

وحول دي يونج قال: "إنه متكامل للغاية، لكنه احتاج إلى القيام بالمزيد من الأشياء في الهجوم. إنه لا يسجل الأهداف فحسب، بل إنه يقوم بعمل رائع في كل شيء"

وأكمل الحديث عن النجم الهولندي قائلًا: "هو يلعب بنفس المردود في الدقيقة الأولى كما في التسعين، إنه في لحظة رائعة من مسيرته ويصل بشكل جيد للغاية إلى منقطة الجزاء ويتطور في العديد من الأشياء"

كأس ملك إسبانيا | برشلونة إلى ربع النهائي بعد الفوز على فاييكانو

الجدير بالذكر أن برشلونة تحسن كثيرًا هجوميًا بعد التبديلات وبالأخص نزول جوردي ألبا، لتأتي الدقيقة 80 وبعد تمريرة من ميسي إلى ألبا لعبها عرضية إلى دي يونج ليحولها في المرمى ويمنح التقدم للبلوجرانا.