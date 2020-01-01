كومان: احتفال ميسي عظيم ونحتاج إلى جريزمان وبرايثوايت

تصريحات كومان حول مباراة أوساسونا

أشاد رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، بمستوى أنطوان جريزمان ومارتن برايثوايت متحدثًا عن إصابة كليمون لونجليه واحتفال ليونيل ميسي لأجل مارادونا.

برشلونة انتصر برباعية نظيفة على أوساسونا ليصل إلى النقطة 14 واحتفل ميسي مرتديًا قميص نيو أولد بويز الذي يحمل رقم 10 الخاص بمارادونا.

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وخرج لونجليه في الشوط الثاني مصابًا ليعود فرينكي دي يونج لمركز قلب الدفاع، وهو ما يقلق برشلونة الذي فقد جيرارد بيكيه للإصابة.

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وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى الفوز اليوم، ومتبقي لدينا 6 مباريات قبل انتهاء 2020 وسوف نقاتل للفوز بكل منها لأجل استعادة موقعنا في الدوري الإسباني. أوساسونا دافع بشكل جيد لكننا تحكمنا في الإيقاع بشكل أفضل".

وتابع: "برايثوايت يقاتل للحصول على فرصة اللعب وأظهر قدراته أمام دينامو كييف واليوم أيضًا، نحن نحتاج للاعب رقم 9 يقوم بهذه الوظائف، أما جريزمان كان عظيمًا اليوم وهو يتحرك بصورة مستمرة ويقاتل للحصول على الكرة ولذلك نحتاج له".

وواصل: "لم أكن أعرف ما هو استعداد ميسي لتوديع مارادونا، لكن كانت بادرة عظيمة وأفضل طريقة من البرغوث، فلا ننسى أنّه أيضًا قائد المنتخب الأرجنتيني".

وحول إصابة لونجليه أشار إلى إنه تحدث مع الطبيب ولا تبدو الإصابة خطيرة لكن يجب انتظار الفحوصات غدًا نافيًا معرفته بمدى جاهزية اللاعب في مباراة دوري الأبطال.

وأردف: "تحدثت مع أوسكار مينجويزا وقلت له إنّه لعب بصورة جيدة ولكنّه خسر الكرة في بعض المرات وهذا لا يجب أن يحدث فالسيطرة الخاطئة على الكرة قد تؤدي لفرص للمنافس والأمر تكرر أكثر من مرة ولذلك يجب عليه التعلم والتحسن".

واختتم: "مررنا بلحظات صعود وهبوط في المباراة، وفقدنا التركيز في بعض اللحظات واستحق أوساسونا تسجيل هدف على الأقل بسبب ذلك، أتمنى ألا يتكرر ذلك في المباريات المقبلة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق الفوز في أول 4 مباريات بالبطولة.