فيديو | جن جنون هذا المشجع .. كول بالمر يفاجئ سعودي طالب بمنحه "الكرة الذهبية"

لذلك.. كرة القدم أكبر من مجرد لعبة إنها "عشق وجنون"

"جنون العشق!!".. وصف يُمكن إطلاقه على "حال" المشجع السعودي المعروف باسم شرقي؛ بعد رؤيته للدولي الإنجليزي كول بالمر، نجم الفريق المحلي تشيلسي.

شرقي المعروف بعشقه الكبير لنادي تشيلسي الإنجليزي، نشر مقطع فيديو في وقتٍ سابق؛ يطالب فيه بمنح بالمر البالغ من العمر 22 سنة، جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم.

وخلال سيره في شوارع لندن.. شاهد هذا المشجع، النجم الإنجليزي الدولي الشاب بـ"الصدفة"؛ حيث قام بتوثيق هذا الأمر، من خلال مقطع فيديو وصورة نشرهما عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء.

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ليس هذا فقط.. شرقي أعرب عن دهشته بـ"شكل جنوني"، من معرفة كول بالمر له شخصيًا؛ قائلًا وهو يضع يده على رأسه: "متخيلين يا جماعة أنه يعرفني.. قسمًا بالله العظيم أنا غير مصدق.. قسمًا بمن أحلّ القسم أنه يعرفني يا ناس".

وأضاف شرقي: "بالمر أخبرني بأنه شاهد مقطع الفيديو الذي نشرته سابقًا، وطلبت فيه بحصوله على (الكرة الذهبية).. وقال لي إنه منذ ذلك الوقت وهو يعرفني، ويتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي".

بالمر أحد أبناء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، حتى الوصول إلى الفريق الأول في 2021، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في صيف عام 2023.

ومع تشيلسي.. يقدّم كول بالمر مستويات مبهرة؛ حيث سجل 32 هدفًا وصنع 20 آخرين، خلال 57 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023 وحتى الآن.