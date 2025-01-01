بعد إقالته من بليموث.. واين روني يتحول إلى "رب منزل"!

يتنازل عن العمل من أجل زوجته

تلقت المسيرة التدريبية لأسطورة الكرة الإنجليزية واين روني ضربة جديدة، بعدما أقيل أمس الثلاثاء من نادي بليموث أرجايل الناشط في دوري البطولة الإنجليزية (الشامبيونشيب).

لم تشهد فترة روني في بليموث التي استمرت 7 أشهر سوى القليل من الإيجابيات، حيث حقق 4 انتصارات فقط من أصل 23 مباراة هذا الموسم، ليحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب الشامبيونشيب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن "روني يستعد الآن ليصبح "رب منزل"، بينما تبدأ زوجته كولين مسيرة مهنية جديدة على شاشات التلفزيون.

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واحتلت كولين المركز الثاني في برنامج تلفزيون الواقع "أنا من المشاهير.. أخرجني من هنا" الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تتلقى مجموعة من العروض التلفزيونية "الجذابة للغاية".

ونقلت "ذا صن" عن مصدر مقرب من العائلة: "تشعر كولين بالحزن لأن واين فقد وظيفته، لأنها تعرف مقدار العمل الذي بذله فيها ومدى حبه لكونه مدرب كرة قدم، لكن لكل سحابة جانب مضيء، وهذا يعني أنه سيعود إلى المنزل مع الأولاد، ما يعطيها مزيدًا من الثقة بأنها تستطيع اغتنام أي فرصة".

وختمت: "عودة واين إلى المنزل ستسمح لكولين بأن تمنح (العروض التلفزيونية) كامل اهتمامها، بعدما احتلت مسيرة واين الكروية الأسبقية على مدى السنوات العشرين الماضية، لذا قد يكون الآن دوره للعب الدور الثاني في العائلة، ويبدو أن الوقت قد حان لتتألق الزوجة".