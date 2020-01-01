الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد كوليبالي

من قادر على دفع هذا المبلغ الضخم؟

كشفت تقارير في إيطاليا عن القيمة الضخمة الموضوعة كشرط جزائي في عقد السنغالي كاليدو كوليبالي مع ناديه نابولي، وسط اهتمام عدد كبير من كبار القارة الأوروبية.

كوليبالي عانى من الإصابة في الأسابيع الماضية، ولكن ينتظر عودته مساء اليوم الأحد لتشكيل نابولي الذي يقابل ليتشي بالسيري آ.

وقالت "كوريري" إن نابولي وضع شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 150 مليون يورو في عقد المدافع السنغالي مع الفريق، والذي يمتد حتى يونيو من العام 2023.

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وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي ساري فقط على الأندية خارج إيطاليا، وبداية من يونيو 2020، مما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع البارتينوبي.

وتحدثت تقارير في إيطاليا وإنجلترا أن مانشستر يونايتد يتصدر قائمة الأندية المهتمة، خصوصاً وأنه سبق وذُكر أنه تقدم بعرض قيمته 106 مليون يورو وتم رفضه.

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وضمن الأندية التي أبدت اهتماماً بكوليبالي وضمه الصيف المقبل هي باريس سان جيرمان، بالإضافة لذكر مانشستر سيتي وبرشلونة.

وشارك كوليبالي هذا الموسم في 20 مباراة مع نابولي ما بين الدوري والمسابقات القارية.