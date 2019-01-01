هل يُصبح كوليبالي أغلى مدافع في التاريخ؟

هل يتخطى مدافع نابولي رقم فان دايك مدافع ليفربول؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تسعى عدة أندية أوروبية لضم خاليدو كوليبالي من نابولي، وأبرزها برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وكان المدافع السنغالي أحد الأهداف الساخنة في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن ناديه تمسك به ورفض تمامًا التخلي عنه مهما كان العرض المقدم.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نابولي حدد الآن سعر كوليبالي بـ120 مليون يورو، مما قد يجعله المدافع الأغلى في التاريخ محطمًا رقم فيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثامبتون إلى ليفربول خلال يناير 2018، والبالغ 75 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة ومانشستر يونايتد هما المتنافسين الأبرز على ضم المدافع الصلب حاليًا، لكن سيتوجب عليهما أو على غيرهما تقديم عرض مالي مقنع للرئيس أوريليو دي لاورينتيس.

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يُذكر أن كوليبالي كان مثار حديث العالم الكروي خلال الأسبوع الماضي بعد تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير الإنتر خلال مباراة الفريقين معًا في السيري آ، وقد لاقى دعمًا من العديد من نجوم اللعبة وأبرزهم كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي ودييجو مارادونا ومحمد صلاح.