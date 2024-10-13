"لم أكن أفهمه".. كولوسيفسكي: الآن أحصد ثمار نصيحة رونالدو!

ماذا قال نجم توتنهام؟

كشف السويدي ديان كولوسيفسكي، نجم توتنهام الإنجليزي، عن نصيحة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي لم يفهمها في البداية، لكنها ساعدته "على إطلاق العنان لإمكاناته الكاملة".

ويعيش صاحب الـ24 عامًا أفضل فتراته على الإطلاق، حيث شارك في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وحصل على شارة قيادة منتخب السويد.

وقال كولوسيفسكي في تصريح لـ"Fotbollskanalen": "أنا أتعرف على جسدي، عندما كنت أصغر سنًا، لم أفهم عندما قال لي رونالدو: سوف تتعرف على جسدك، لأنني لم أكن أعرف جسدي بعد".

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وأضاف: "لكنني الآن بدأت أفهم نقاط قوتي وضعفي، وكيف يمكنني التحسن، لذلك أشعر أن كل شيء أصبح أسهل".

وقضى كولوسيفسكي موسمًا واحدًا إلى جانب رونالدو في 2020-21، لكنه يحصد الثمار الآن مع توتنهام، حيث حقق الفريق سلسلة من 5 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، لكنها انتهت بالهزيمة أمام برايتون قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة.