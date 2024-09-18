"كفى ما حدث الموسم الماضي".. كوكي يرفض السقوط في فخ فينيسيوس!

ماذا قال قائد الأتلتي؟

رفض كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، الإجابة عن سؤال يتعلق بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وذلك قبل بدء الأتلتي مشواره في دوري أبطال أرووبا غدًا الخميس أمام لايبزيج.

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وسُئل كوكي في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" حول فينيسيوس وما إذا كان اللاعبون يرغبون في جو أكثر هدوءًا خلال مباراة الديربي المقررة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر المقبل.

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وكان رد كوكي حازمًا، حيث فضل عدم الدخول في أي جدل: "أفضل عدم الحديث، لأنهم يضعون كلامًا غير صحيح على لساني، ويبدأون في اتهامي بأشياء لا أستحقها أنا أو عائلتي، ما تسبب في معاناة الأشخاص من حولي، لذلك أفضل تجنب هذا السؤال".

وتورط كوكي في جدل مشابه العام الماضي قبل مباراة الديربي، حيث علق على احتفال فينيسيوس بالأهداف بالرقص، قائلًا: "لكل شخص حريته في الاحتفال كما يشاء، لكن إذا رقص فينيسيوس في ميتروبوليتانو فستحدث مشكلة بالتأكيد".

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ورغم أن كوكي لم يكن يقصد الإساءة، إلا أنه تعرض للعديد من الشتائم على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادات من بعض وسائل الإعلام التي فهمت أنه يبرر أي تصرف قد يحدث في ملعب ميتروبوليتانو.