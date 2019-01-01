كوكي وموراتا يتحسران على إلغاء الأهداف بسبب تقنية الفيديو

تعرف على تصريحات كوكي وموراتا بعد الفوز على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أبدى كوكوي وألفارو موراتا، لاعبا أتلتيكو مدريد، انزاعجهما من تقنية حكم الفيديو المساعد بعد إلغاء هدف للأخير أمام يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موراتا سبق وسجل هدفً في الديربي ضد ريال مدريد وألغاه الحكم أيضًا بعد العودة إلى الـ VAR.

وقال كوكي في تصريحات صحفية: "في وقت ما سوف تجيز التقنية هدفًا لموراتا، لقد سجل مرتين ولم يُحتسب أي هدف وعلينا احترام القرار والحكم والاستمرار في اللعب بالطريقة ذاتها لأجل إحراز هدف واحتسابه".

وتابع: "سعيد للغاية بالنتيجة التي حققناها في المباراة، نعلم جيدًا إمكانيات يوفنتوس فهو أحد أفضل الفرق في العالم ولدينا مهمة صعبة في الإياب".

وحول إشارة الخمسة من جانب كريستيانو رونالدو ضد جمهور الروخي بلانكوس، علّق الإسباني: "لم أراها ولو أنّه فعل ذلك للحديث عن 5 بطولات دوري أبطال أوروبا التي حققها فلا أمتلك سوى تهنئته عليها".

من جانبه، تحدث موراتا عن هدفه الملغي بقوله: "الـ VAR تضايقني كثيرًا بسبب إلغاء الأهداف، لا أدري ما الذي يجب أن أفعله، فلم أتسبب في إسقاط جورجيو كيلليني ولا أعتقد أن لمسة تجعله يقع بهذه الصورة".

هكذا اعتدتم رؤيته 🦓⚫️⚪️

لكن معذرة هناك اختلاف طفيف طرأ عليه الليلة 😅 pic.twitter.com/1Zw1K4heK3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

موراتا أكد صعوبة مباراة العودة وأن التاهل لم يُحسم بعد موضحًا ضرورة التركيز على تكرار مستوى مباراة الذهاب.

وأبدى سعادته بعودة دييجو كوستا من الإصابة مشيرًا إلى أنّ الأخير يمتلك قدرة على تقديم الإضافة حتى لو لعب بقدم واحدة.

واختتم: "من الجيد للغاية أنّ المباراة انتهت لصالحنا وسجلنا هدفين وبالأخص من جانب ثنائي الدفاع الذي قدّم مباراة على أعلى مستوى".

وحقق الروخي بلانكوس انتصارًا بثنائية نظيفة على يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي التشامبيونزليج.